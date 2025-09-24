北市公館圓環周邊兩度停水未事前通知 民怨措手不及

民眾反映公館圓環周邊兩度停水，卻未事前通知。（曾獻瑩提供）

2025/09/24 15:06

〔記者甘孟霖／台北報導〕近日公館圓環拆除持續進行，不過有周邊民眾表示，連續遭到自來水處兩次緊急停水，事前並未通知，讓住戶措手不及；且停水告示僅寫「因工程需要」，未說明是管線漏水緊急搶修，部分居民一度誤以為停水與圓環拆除工程有關，加深社區不安。北水處回應，因工程為緊急搶修，無法事先通知，原則採取小範圍、短時停水，儘量不影響居民；對於內容僅寫「工程」2字，易生誤解，北水處後續將檢討。

台北市議員曾獻瑩指出，有公館圓環周邊民眾陳情，9月16日緊急停水，卻未有相關告示，居民還是問民代才得知原因；9月19日第二度停水，這次雖有張貼告示，卻是在張貼後同步停水，讓許多住戶店家措手不及。

他說，此外，停水告示僅寫「因工程需要」，未說明是管線漏水緊急搶修，部分居民一度誤以為停水與圓環拆除工程有關，反而加深了社區的不安。他認為，水處未來處理突發停水，應該於第一時間告知民眾「為什麼停」、「停多久」，並釐清與其他公共工程的關聯，以避免不必要的誤解與恐慌。

北水處回應，9月16日進行羅斯福路四段206巷配水管緊急搶修工程並於當日修復供水；19日至22日進行汀州路4段配水管緊急搶修工程，並於22日修復供水，工程與公館圓環拆除無關。

北水處解釋，施工分計畫性管線汰換及緊急搶修工程，計畫性工程會於施工前3日將停水資訊公告本處網站，並對停水用戶貼單通知，然緊急搶修工程無法事前貼單；原則上，會採取小範圍、每日短時段停水等最不影響用戶方式施工。而針對通知單內容太簡短易生誤解，將檢討內容配合調整，讓用戶獲得最正確資訊。

