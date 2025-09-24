公幼8年增3900班供逾26萬名額 教育部今年再投6億增班設園

台北市中華電信大安職場互助教保服務中心實景。（教育部提供）

2025/09/24 14:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕打造育兒友善環境，平價質優公托不能少！教育部持續增設公共化幼兒園，過去8年已增設3900班，今年更再投入6億增班設園，同時也協助2歲專班設立，平日延托及寒暑假加托等服務，支持家庭育兒。

為搶救少子女化，政府推動「少子女化對策計畫」，從各方面減負擔、增福利，並讓照顧向前延伸。其中，教育部以「0至6歲國家一起養2.0」精進策略，協助育兒家庭，健全友善生養環境。106至今年累計補助增設公共化幼兒園約3900班，整體公共化教保服務供應量約26.7萬個名額，其中114年挹注增班設園經費約6億元。

配合行政院「我國少子女化對策計畫」，國教署持續透過與各地方政府召開專案會議，評估各行政區各學年度2歲至5歲幼兒人口數、公共化幼兒園供應量，及就讀公共化幼兒園之幼生比率等數據，協助各地方政府視需要增班設園。並於110年起，鼓勵政府機關或機構設置員工托育設施，截至今年計設置165處，不僅為員工提供平價托育服務，同時拉近員工就業與孩子就學地點的距離，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。

除擴大公共化供應量，子女就讀公共化教保服務機構，家長每月最多繳2000元，實質降低幼兒就學費用。此外，近2年國教署積極協助各地方政府設置2歲專班及鼓勵公立幼兒園提供平日延長照顧與寒暑期加托服務，近2年增設2歲專班逾400班，另今年公立幼兒園暑期加托服務近7萬人參與，參與園數達9成。

國教署表示，為持續支持學齡前幼兒家庭減輕育兒負擔，將持續協助直轄市、縣市政府於有需求的行政區擴增公共化教保服務，並推動多元友善的育兒措施，透過中央與地方攜手，政策與需求接軌，為年輕世代打造更具支撐力的育兒環境。

