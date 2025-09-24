為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    亞力山大翻版？全真瑜珈突關6館 消費者怒轟：剛收月費就停業

    全真瑜珈台北敦南館。（擷取自全真瑜珈官網）

    全真瑜珈台北敦南館。（擷取自全真瑜珈官網）

    2025/09/24 15:08

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連鎖運動品牌「全真瑜珈健身」昨（23日）晚間突宣布6家場館暫停營業，並調整部分營業時段，消息震撼會員社群。許多消費者控訴，剛剛還在上課，回家就收到停業消息，痛批宛如「亞力山大健身翻版」。

    全真瑜珈健身昨日深夜在官方公告中表示，此舉是因內部營運調整與人力安排仍在協調，相關場館將暫停或縮減時段，並承諾將盡快恢復正常服務，提供完整的後續說明與補償方案。暫停營業場館包括：古亭館、天母館、中和館、汐止館、桃園館及敦南館。

    然而，大批會員湧入社群表達不滿，怒轟「剛收月費就暫停營業，這樣對嗎？賠償措施呢？」、「剛剛還在上課，回家就停業了，不負責任的全真」、「你們真的是一路騙，騙會員3年會費1年繳完，後來又賣會籍3年送1年」、「一個集團搞成這樣，亞歷山大翻版要來囉」。

    還有會員傻眼指出，前幾天才打電話去桃園館問這件事，人員回覆稱是跟房東的租約問題，若與房東合約不續簽可辦退費，如今卻直接宣布停業，讓人錯愕；更有消費者質疑，官方要求退費需扣除20%違約金並承諾14個工作天內退款，卻遲遲無下文，「退啊！怎麼好意思收20%違約金」。面對不滿聲浪，有會員呼籲成立「自救會」，共同向消保官或透過法律途徑維護權益。

