北市教師壓力大！ 教育局推每學年最高10次免費諮商

教育局教研中心帶領體驗芳香療法課程。（記者甘孟霖攝）

2025/09/24 14:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕隨時代變遷，教育現場快速變化，教師除專注教育，還需要承擔學生引導、家長溝通等多重壓力，首都台北市更是相對繁重。台北市教育局今（24日）宣布，持續深化教師支持體系，北市5大據點提供免費心理諮詢服務，對象包含公私立高中以下學校教育人員、代理教師及教保服務人員等，每人每學年度最高可享10次免費諮商服務。此外，也推動各式主題紓壓課程，包含芳香療法、正念練習、陪伴課程等。

教育局長湯志民今於北市教師研習中心進行媒體座談，他坦言台北市教師面臨的壓力較外縣市要多，由於台北市是首都，家長要求或是各式陳情案都很多，且隨通訊發展，教師下班後也常會接到家長訊息，等同24小時都要待命。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，為紓解教師心理壓力，教育局攜手手心理師、諮商師與精神科醫師跨專業合作，提供心理諮詢、個別諮商及心理危機介入等服務。除於陽明山上教師研習中心設有專屬諮商室外，在台北市內還設置4處合作心理諮商中心，讓教師能就近獲得專業協助。

教育局說明，服務對象涵蓋公私立高中以下學校現職教師與校長，並納入代理教師及教保服務人員，每位教師每學年可免費申請6次個別諮商，若經專業評估有特殊需求，最多可增加至10次。

教育局補充，教研中心2024年提供專業諮詢2052人次、個別諮商1167人次，辦理18場團體諮商與工作坊，服務人次達1148；今年1月至8月已服務專業諮詢1561人次、個別諮商784人次，並辦理85場團體諮商或工作坊，服務人次達1749。

教研中心也推動各式主題紓壓課程，通過團體輔導和其他支持服務，幫助教師更有效地應對日常生活與教學中的各種挑戰，融入角色扮演與情境演練，提升情緒調節、壓力管理與職業倦怠預防等能力。類別包含透過芳香療法結合正念練習與手作活動的單次正向課程、持續陪伴課程、集中式研習減壓課程等。

今日教育局教研中心也帶領記者實際體驗芳香療法，透過薰衣草、檜木、葡萄柚等精油調製紓緩痠痛疲勞的精油或乾洗手液，讓教師感覺放鬆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法