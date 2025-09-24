台北生技獎增獎項、獎金縮水 廠商代表請命增加預算

台北市長蔣萬安24日出席「2025臺北生技獎」頒獎典禮，親自頒獎給得獎單位。（記者張嘉明攝）

2025/09/24 15:45

〔記者何玉華／台北報導〕唯一官方舉辦並有獎金的「台北生技獎」今（24）天揭曉並頒發5大獎項及特別獎－台北生技之星給獲獎企業，總獎金520萬元。曾於2021年獲獎的台康生技創辦人、現任台灣生物產業發展協會理事長劉理成說，「獎項變多了，Budget（預算）還是一樣」，向台北市長蔣萬安請命，希望增加經費；產業發展局說明，除了獎金，近幾年也帶領廠商出國開發市場，擴展商機。

蔣萬安率先致詞時表示，「台北生技獎」自2004年舉辦至今已邁入第22年，是生技界唯一官方舉辦、獎金最高、不用報名費的獎項；累計有1700產品技術參賽，嚴選出300 件，頒發總獎金逾1.1億元，歷屆得獎者有5成成了上市上櫃公司，產值占生技產業6成。代表的是生技產業的蓬勃發展及創新，以及台北市政府的重視。

隨後發言的劉理成肯定「台北生技獎」，也提到他所創辦的台康生技，曾於2021年獲「國際躍進獎」金獎，當時獎金100萬元，現在「獎項變多了，Budget（預算）還是一樣」，向坐在台下的台北市長蔣萬安請命，希望增加經費。

產發局會後受訪說明，最早創辦時為4大獎項，總獎金為500萬元，金獎獎金是100萬元，目前新增了跨域、研發獎項，總獎金為600萬元，金獎獎金為80萬元；但除了獎金，從2018年起，帶廠商出國開拓商機，2024年首度到德國參加醫療器材展，今年也到日本大阪，增加業者在國際市場露出的機會，擴大商機。

