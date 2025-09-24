為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北生技獎增獎項、獎金縮水 廠商代表請命增加預算

    台北市長蔣萬安24日出席「2025臺北生技獎」頒獎典禮，親自頒獎給得獎單位。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安24日出席「2025臺北生技獎」頒獎典禮，親自頒獎給得獎單位。（記者張嘉明攝）

    2025/09/24 15:45

    〔記者何玉華／台北報導〕唯一官方舉辦並有獎金的「台北生技獎」今（24）天揭曉並頒發5大獎項及特別獎－台北生技之星給獲獎企業，總獎金520萬元。曾於2021年獲獎的台康生技創辦人、現任台灣生物產業發展協會理事長劉理成說，「獎項變多了，Budget（預算）還是一樣」，向台北市長蔣萬安請命，希望增加經費；產業發展局說明，除了獎金，近幾年也帶領廠商出國開發市場，擴展商機。

    蔣萬安率先致詞時表示，「台北生技獎」自2004年舉辦至今已邁入第22年，是生技界唯一官方舉辦、獎金最高、不用報名費的獎項；累計有1700產品技術參賽，嚴選出300 件，頒發總獎金逾1.1億元，歷屆得獎者有5成成了上市上櫃公司，產值占生技產業6成。代表的是生技產業的蓬勃發展及創新，以及台北市政府的重視。

    隨後發言的劉理成肯定「台北生技獎」，也提到他所創辦的台康生技，曾於2021年獲「國際躍進獎」金獎，當時獎金100萬元，現在「獎項變多了，Budget（預算）還是一樣」，向坐在台下的台北市長蔣萬安請命，希望增加經費。

    產發局會後受訪說明，最早創辦時為4大獎項，總獎金為500萬元，金獎獎金是100萬元，目前新增了跨域、研發獎項，總獎金為600萬元，金獎獎金為80萬元；但除了獎金，從2018年起，帶廠商出國開拓商機，2024年首度到德國參加醫療器材展，今年也到日本大阪，增加業者在國際市場露出的機會，擴大商機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播