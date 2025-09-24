樺加沙重創花蓮 賴總統：中央首長全天候留守崗位、多次撤離

國軍派遣448名軍人以及各式車輛前往花蓮縣光復鄉支援。（記者游太郎攝）

2025/09/24 14:35

〔記者陳昀／台北報導〕樺加沙外圍環流帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，下游光復鄉嚴重水患，在野黨將矛頭指向中央。總統賴清德今在社群強調，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內崗位上，並多次撤離花蓮民眾，當前首要之務，就是尋找失聯國人、救出受困民眾，以及強化當地通訊等，中央會堅定續做地方後援，視第一線需求，全力確保國人的生命財產安全。

賴清德指出，面臨強颱樺加沙及其所帶來的外圍環流，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規劃」來撤離民眾；同時，包含國軍在內的各中央單位，也多次積極與地方政府合作，按需求提供協助、協助疏散。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，針對馬太鞍溪潰流所致的嚴重災情，他以三軍統帥的身分，昨日已下令國軍全力馳援花蓮，辛苦的國軍在颱風警報發布時，已整備逾2萬7800人，隨時投入救災。參謀總長昨晚也依指示召開國軍災防會議，整合一切力量協助花蓮民眾，除了花東國軍，也有更多其他區域的國軍同仁，調動包含AAV兩棲突擊車、直升機等裝備，正在前往花蓮的路上。

賴清德說明，當前，國軍已在花蓮光復鄉開設前進指揮所，第二作戰區也已整備超過4500人、派遣448人與超過百輛各式車輛機具，已在當地投入救災；後續會隨時掌握災情，依地方政府需求，全力支援救災與災後復原工作。

賴清德指出，潰流發生後，交通部長陳世凱迅速南下，督導交通與聯外情況，並在台鐵同仁的搶修下，恢復鐵路運作；今天副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰也前往花蓮勘災，確保中央的資源投入，能不受阻礙地、符合地方第一線防救災人員的確切需求，並關懷撤離民眾。除了國軍已分批投入花蓮，行政院也已在光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信，結合原民會、環境部、花防部及救災復原團隊進駐。

賴清德強調，當前首要之務，就是尋找失聯國人、救出受困民眾，以及強化當地通訊等，中央會堅定續做地方後援，視第一線需求，全力確保國人的生命財產安全。也要請第一線防救災的辛勤同仁、仍在警戒區的國人，務必注意自身安全、並隨時注意政府發布的最新資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法