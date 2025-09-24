為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙重創花蓮 賴總統：中央首長全天候留守崗位、多次撤離

    國軍派遣448名軍人以及各式車輛前往花蓮縣光復鄉支援。（記者游太郎攝）

    國軍派遣448名軍人以及各式車輛前往花蓮縣光復鄉支援。（記者游太郎攝）

    2025/09/24 14:35

    〔記者陳昀／台北報導〕樺加沙外圍環流帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，下游光復鄉嚴重水患，在野黨將矛頭指向中央。總統賴清德今在社群強調，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內崗位上，並多次撤離花蓮民眾，當前首要之務，就是尋找失聯國人、救出受困民眾，以及強化當地通訊等，中央會堅定續做地方後援，視第一線需求，全力確保國人的生命財產安全。

    賴清德指出，面臨強颱樺加沙及其所帶來的外圍環流，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規劃」來撤離民眾；同時，包含國軍在內的各中央單位，也多次積極與地方政府合作，按需求提供協助、協助疏散。

    賴清德表示，針對馬太鞍溪潰流所致的嚴重災情，他以三軍統帥的身分，昨日已下令國軍全力馳援花蓮，辛苦的國軍在颱風警報發布時，已整備逾2萬7800人，隨時投入救災。參謀總長昨晚也依指示召開國軍災防會議，整合一切力量協助花蓮民眾，除了花東國軍，也有更多其他區域的國軍同仁，調動包含AAV兩棲突擊車、直升機等裝備，正在前往花蓮的路上。

    賴清德說明，當前，國軍已在花蓮光復鄉開設前進指揮所，第二作戰區也已整備超過4500人、派遣448人與超過百輛各式車輛機具，已在當地投入救災；後續會隨時掌握災情，依地方政府需求，全力支援救災與災後復原工作。

    賴清德指出，潰流發生後，交通部長陳世凱迅速南下，督導交通與聯外情況，並在台鐵同仁的搶修下，恢復鐵路運作；今天副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰也前往花蓮勘災，確保中央的資源投入，能不受阻礙地、符合地方第一線防救災人員的確切需求，並關懷撤離民眾。除了國軍已分批投入花蓮，行政院也已在光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信，結合原民會、環境部、花防部及救災復原團隊進駐。

    賴清德強調，當前首要之務，就是尋找失聯國人、救出受困民眾，以及強化當地通訊等，中央會堅定續做地方後援，視第一線需求，全力確保國人的生命財產安全。也要請第一線防救災的辛勤同仁、仍在警戒區的國人，務必注意自身安全、並隨時注意政府發布的最新資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播