921地震形成九份二山堰塞湖治理有效 安全持續監控

921大地震造成九份二山岩層大崩塌，形成一大一小的堰塞湖，大的、較高處的是韭菜湖，小的、較低處的是澀子坑堰塞湖。（民眾提供）

2025/09/24 14:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重死傷，中央與地方搶救中，全台堰塞湖也再度被關注，因921大地震南投縣九份二山，因大面積岩層崩塌形成兩個堰塞湖，經20多年的整建治理，目前已風險解除，成為地方新的觀光景點。

堰塞湖安全問題，因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成民眾嚴重生命財產損失也被一一提起，其中921大地震的原爆點南投縣國姓鄉九份二山的堰塞湖最受關注。

請繼續往下閱讀...

水利署第三河川分署的資料顯示，國姓鄉南港村澀仔坑一帶發生大面積岩層崩坍，整個順向坡岩體沿層理面破裂瀉下坍崩，崩坍面積達195公頃，當時造成嚴重人員及家畜傷亡，且南港溪上游北坑溪支流韭菜湖溪及澀仔坑溪因崩坍土石阻斷溪流，形成韭菜湖溪及澀仔坑溪兩處堰塞湖。

水利署第三河川署開闢溢流水道，有效降低堰塞湖蓄水容量，延長潰決時間並減低潰壩流量，減輕堰塞湖潛在危險。

另原連接兩堰塞湖之導水道並配合予以拓寬擴大通洪斷面，以有效導引韭菜湖溪堰塞湖入流水量安全排出。此外為增加邊坡穩定， 須處理坡趾排水， 排水工作包括：截水溝、涵管埋設、坡面（滲水）洩水管埋設，大大減輕潰壩的壓力。而這兩個堰塞湖持續治理和安全監控。

像台灣形狀的是韭菜湖堰塞湖。（民眾提供）

水利署第三河川分署在九份二山堰塞湖設置的溢洪道。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法