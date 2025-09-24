為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    921地震形成九份二山堰塞湖治理有效 安全持續監控

    921大地震造成九份二山岩層大崩塌，形成一大一小的堰塞湖，大的、較高處的是韭菜湖，小的、較低處的是澀子坑堰塞湖。（民眾提供）

    921大地震造成九份二山岩層大崩塌，形成一大一小的堰塞湖，大的、較高處的是韭菜湖，小的、較低處的是澀子坑堰塞湖。（民眾提供）

    2025/09/24 14:28

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重死傷，中央與地方搶救中，全台堰塞湖也再度被關注，因921大地震南投縣九份二山，因大面積岩層崩塌形成兩個堰塞湖，經20多年的整建治理，目前已風險解除，成為地方新的觀光景點。

    堰塞湖安全問題，因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成民眾嚴重生命財產損失也被一一提起，其中921大地震的原爆點南投縣國姓鄉九份二山的堰塞湖最受關注。

    水利署第三河川分署的資料顯示，國姓鄉南港村澀仔坑一帶發生大面積岩層崩坍，整個順向坡岩體沿層理面破裂瀉下坍崩，崩坍面積達195公頃，當時造成嚴重人員及家畜傷亡，且南港溪上游北坑溪支流韭菜湖溪及澀仔坑溪因崩坍土石阻斷溪流，形成韭菜湖溪及澀仔坑溪兩處堰塞湖。

    水利署第三河川署開闢溢流水道，有效降低堰塞湖蓄水容量，延長潰決時間並減低潰壩流量，減輕堰塞湖潛在危險。

    另原連接兩堰塞湖之導水道並配合予以拓寬擴大通洪斷面，以有效導引韭菜湖溪堰塞湖入流水量安全排出。此外為增加邊坡穩定， 須處理坡趾排水， 排水工作包括：截水溝、涵管埋設、坡面（滲水）洩水管埋設，大大減輕潰壩的壓力。而這兩個堰塞湖持續治理和安全監控。

    像台灣形狀的是韭菜湖堰塞湖。（民眾提供）

    像台灣形狀的是韭菜湖堰塞湖。（民眾提供）

    水利署第三河川分署在九份二山堰塞湖設置的溢洪道。（民眾提供）

    水利署第三河川分署在九份二山堰塞湖設置的溢洪道。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播