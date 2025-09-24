為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    咖波粉快看！中華郵政×貓貓蟲聯名系列商品 9/30開售

    貓貓蟲咖波集郵商品。（圖由中華郵政提供）

    貓貓蟲咖波集郵商品。（圖由中華郵政提供）

    2025/09/24 14:07

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司與台灣原創IP跨界合作，發行「貓貓蟲咖波郵票小全張」，不僅是郵票設計的突破，更展現郵政年輕活潑的一面，並將於9月30日下午2時舉辦發行暨商品發表會，邀請民眾共同參與咖波首次躍上郵票的精彩時刻。

    中華郵政公司說明，配合郵票小全張發行，中華郵政公司同步推出「咖波悠郵好日子」聯名商品，包含側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺等多款實用好物；另設計一款驚喜神祕商品，將於115年1月開賣，活動內容請見中華郵政公司「郵來郵趣」FB粉絲專頁。

    為了讓更多人親身參與本次貓貓蟲咖波盛會，中華郵政公司特於郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，打造6處不同主題咖波郵局，凡現場消費滿800元即贈送1本限量集戳本。

    自9月30日起至11月21日止，於台北、板橋、桃園、台中、台南及高雄陸續設置6場臨時郵局，民眾只要在專屬集戳本集滿6個臨時郵局戳記，即可兌領咖波設計師–亞拉老師親筆簽名郵票框，限量100份。

    中華郵政公司表示，咖波系列商品數量有限，請洽各地郵局窗口、郵政博物館購買或開賣當天上午8時30分起於「i集郵」訂購；另「咖波集郵商品限量組」、「咖波造型卡」及「咖波的幸福小包郵摺」僅在全台6處「咖波郵局」及「i集郵」販售，詳情請見中華郵政公司官網。

    貓貓蟲咖波集郵活動。（圖由中華郵政提供）

    貓貓蟲咖波集郵活動。（圖由中華郵政提供）

    貓貓蟲咖波集戳趣旅行活動6處臨時郵局。（圖由中華郵政提供）

    貓貓蟲咖波集戳趣旅行活動6處臨時郵局。（圖由中華郵政提供）

