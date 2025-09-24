花蓮縣堰塞湖潰流災情慘重 黃敏惠：嘉市特搜隊隨時支援

嘉義市特搜隊已完成整備，待命隨時馳援花蓮救災。（擷取嘉義市消防局臉書）

2025/09/24 13:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢堤釀嚴重災情，嘉義市消防局特種搜救隊完成整備待命，中央如調度分配，隨即出動支援。

黃敏惠今出席「光織影舞」活動記者會時表示，嘉義市打造觀光品牌，這是各界攜手合作成果，2021年嘉義市主辦台灣設計展時，彰化縣長王惠美曾造訪，今年台灣設計展10月10日雙十國慶在彰化縣登場，民眾到彰化參觀台灣設計展，再來嘉義市看「光織影舞」。

黃敏惠提到，7月7日丹娜絲颱風重創嘉義市，中台灣互助合作，謝謝彰化縣等縣市伸出援手，給予嘉義市支援與協助，讓街道儘速復原，昨天看到花蓮光復鄉受到很大創傷，看到有需要支援的，嘉義市特搜隊已做足準備，現在等待花蓮、中央調度分配，嘉義市全力配合。

黃敏惠昨透過臉書貼文表示，樺加沙颱風雖已遠離，外圍環流仍造成花東地區局部豪雨；花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，她已指示消防局了解花蓮縣最新狀況及需求，有任何需要，嘉義市會全力支援，隨時待命！

嘉義市消防局表示，昨啟動跨縣市支援機制，晚間8點40分下達集結令，指示隊員攜帶全套個人水域裝備及團體救援器材，第一梯次先遣小組計14人、4車、3艘橡皮艇隨時待命出勤。

