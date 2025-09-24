為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台電大甲溪發電廠放流溪哥魚苗 維持水質潔淨及河川生態

    大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，偕同社居民及附近學校師生一起放流魚苗。（台電提供）

    大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，偕同社居民及附近學校師生一起放流魚苗。（台電提供）

    2025/09/24 15:59

    〔記者歐素美／台中報導〕台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，今天偕同地方人士及白冷國小、德芙蘭國小、和平國小、和平國中師生等約100人，於馬鞍壩左岸放流溪哥及石（魚賓）2種魚苗共8000尾，期許孩子們藉由放流魚苗的實體行動，從小扎根生態保育的觀念。

    台電公司大甲溪發電廠廠長黃陵育指出，電業發展應兼顧環境永續發展，以水力電廠來說，魚苗放流可維持水庫水質的潔淨及河川生態平衡，是環境保護不可或缺的一環。

    黃陵育說，為提高魚苗的存活率，從養殖場載運至水庫過程均以氧氣供應，到馬鞍壩後尚需使魚苗適應水溫後再進行分批放流，歷經約1小時才完成魚苗放流作業。大甲溪是中台灣母親之河，涵養蘊育無數生命，獨特的水文成就大台中的文化與生活，為維繫生態的平衡，在水庫放養魚苗活動，為環境與生態永續盡一份心力。

    台電公司為維繫生態環境多樣性，實踐環保承諾，自民國86年起，大甲溪發電廠即每年輪流在馬鞍壩及德基水庫等地放流在地魚種如草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、台灣鯝魚及石（魚賓）等，至今年共放流約87萬2600餘尾。

