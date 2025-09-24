科技監控花蓮堰塞湖提早示警 吳誠文：不斷提醒疏散減少傷亡

行政院科技政委兼國科會主委吳誠文分析花蓮堰塞湖事件，認為台灣有科技力量監測並提早示警，不幸最糟情況發生，但仍提早告警挽救不少人命。（記者吳柏軒攝）

2025/09/24 13:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪上游因7月風災產生堰塞湖，日前樺加沙颱風外圍環流帶來雨量，昨導致大量水體溢流，衝擊下游光復鄉重災，其實該堰塞湖從7月成形後就受到監測，颱風期間的中央災害應變中心等也都密切監控，包含科技監測、模型預估等，行政院政委暨國科會主委吳誠文今（24日）表示，本來颱風模型有估算最糟糕情況，就是雨量爆炸導致潰堤，因此不斷提醒疏散，否則傷亡恐更加嚴重。

吳誠文表示，國科會長期支持學研界工作，也有國家災害防救科技中心支援防災科技，因此這次樺加沙颱風來臨前，就有颱風模型預估降雨量，最差情況當降雨量1千毫米，將致使花蓮地區堰塞湖可能潰堤，已提早示警，並進行該處下流地區的疏散規劃，雖然這次雨量沒有預估這麼多，但最糟糕的情況仍在昨天發生，這是天災。

吳誠文遺憾，中央有規劃疏散工作，不幸仍看到少數民眾有傷亡情況，但回想過去高雄小林村事件，雖不能完全類比，但這類天災一旦發生，若完全沒有警覺，民眾短時間是無法撤離的，而昨天花蓮撤離有序，「我們其實挽救很多人命」，可惜仍有民眾因各種原因無法及時離開，至於天災的財產損失則無法避免。

吳誠文強調，台灣因為有經濟跟科技實力，才能用科學方法協助許多施政與國土安全，很多事情民眾或許不知道，但只要把政府預算花在對的地方，的確會照顧到非常多民眾，減少更多傷亡。

根據國家災害防救科技中心9月22日報告，已提出馬太鞍溪堰塞湖當時水位已達1120公尺，可能溢淹，並以水淹100公分為區域，劃設下游各鄉村里的預告受災範圍，包含光復鄉的大馬村、大華村、大全村、大安村、大進村、大同村、大平村、北富村、西富村、東富村，以及萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里等，區域人流逾8千人，並提出要求各單位善用「細胞廣播平台」（國家級警報）發送預警資訊。

國家災害防救科技中心22日就報告，花蓮堰塞湖溢淹100公分的影響範圍，估算影響約8千人，並要求各單位善用國家級警報提醒民眾。（災防科技中心提供）

