民眾憂台南沙崙生態科學園區影響生態 南科管理局回應

2025/09/24 13:58

〔記者劉婉君／台南報導〕國發會通過「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第四期）」籌設計畫，引發民眾擔憂對當地生態及草鴞棲地造成衝擊，網路也出現串連反對的聲音。南科管理局今（24）日發新聞稿回應，強調對於相關意見皆傾聽納入評估，在推動沙崙生態科學園區的同時，也要守護草鴞的生存環境，讓「科技發展」與「生態永續」並行不悖。

南科管理局強調，開發台南沙崙生態科學園區對關注物種棲地的影響，相當重視，2月起局長鄭秀絨率領團隊拜訪地方耆老、專家學者、NGO團體、生態保育主管機關等意見領袖時，即收到建議南科管理局可朝「擴大園區周邊生態及關注物種調查」、「尋找適宜棲地異地補償，推廣友善農業」、「採縮小、迴避、減輕，並創造鑲嵌性棲地」、「與主管機關合作保育計畫」、「長期的追蹤與監測」等方式推動保育作為。

南科管理局指出，依據各界意見，已研擬短、中、長期行動方案，並於「南部科學園區東方草鴞保育推動小組」討論，目前並已陸續啟動相關行動方案，於園區內規劃鑲嵌草生地、儘可能保留原牧草區，且已認養二仁溪高灘地18公頃，即將展開棲地營造，協調相關單位增加生態給付，讓周邊農地都能以有機耕作共同營造覓食區。

管理局也以高雄園區為例，園區內新增異地保育區24.4公頃綠地，並陸續設置圍籬、去除銀合歡、含羞草等外來強勢種，廣泛種植白茅、設置棲架等；橋頭園區也正在滾水坪公園種植白茅，整體棲地營造預計於明年4月完成，2處園區從2022年迄今，皆有發現草鴞活動。

