    首頁　>　生活

    竹縣芎林鄉公所舊辦公大樓 要拆除重建鄉立圖書館

    閒置中的芎林鄉公所舊辦公大樓，將拆除重建成為該鄉的圖書館。（記者黃美珠攝）

    閒置中的芎林鄉公所舊辦公大樓，將拆除重建成為該鄉的圖書館。（記者黃美珠攝）

    2025/09/24 13:28

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉公所今年7月遷入新的聯合辦公大樓服務鄉親後，舊的廳舍將拆除重建，改作為鄉立圖書館。鄉長黃正彪說，教育部已經允諾補助9000萬，至於相關計畫正在細部修正當中，順利的話，年底就會發包規劃設計標，以利明年辦理工程發包，爭取2028年底之前完成。

    黃正彪說，目前的鄉圖位於芎林國小內，藏書量和建物功能都有待提升。舊的公所辦公廳舍因公所遷址後而閒置，所以配合新辦公大樓的啟用，他很早就配套規劃要把舊廳舍拆除重建，變成地上4層的鄉立圖書館，除了1、2樓座圖書館和親子閱讀中心，3樓計畫要做藝文展覽中心，增加鄉內的藝文活動，也優化整個展場場地。4樓則計畫成立AI智慧和青創中心，以此呼應規劃中的芎林產業園區。

    整個拆除重建計畫工程費大約需要1億9700萬元，目前已獲教育部點頭補助9000萬，剩下的1億700萬由公所自籌，黃正彪將持續爭取縣府幫忙。

    黃正彪說，這個鄉立圖書館的新建工程，目前相關的細部計畫修正案，正由中央審查當中，可望下個月就能有結果，一旦獲得順利通過，鄉公所就會發包規劃設計標，力拚明年要完成工程發包，2028年底前要竣工。（13:35更新）

    新竹縣芎林鄉公所今年7月初已經喬遷到如圖聯合辦公大樓服務鄉親。（記者黃美珠攝）

    新竹縣芎林鄉公所今年7月初已經喬遷到如圖聯合辦公大樓服務鄉親。（記者黃美珠攝）

