白沙屯拱天宮三媽贊境南投市，將出動「粉紅超跑」轎班。圖為今年「粉紅超跑」進香回鑾時盛況。（圖由駱調彬提供）

2025/09/24 13:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國信仰中心苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮獲邀，將於27、28日（農曆八月初六、初七日）前往南投縣南投市贊境，拱天宮三媽將巡行賜福，拱天宮總幹事陳春發說，今年將出動進香時「粉紅超跑」轎班，也提醒香燈腳注意禮節、珍惜食物、落實環保工作，發揮進香精神，共同維護白沙屯媽祖尊嚴。

陳春發說，約5、6年前拱天宮也曾獲邀至南投市，這次再度受邀，將循例由拱天宮三媽前往贊境，但與之前不同之處在於將出動往北港朝天宮進香時的「粉紅超跑」轎班。

請繼續往下閱讀...

自發性組織白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，今年是白沙屯拱天宮三媽祖出門贊境最多趟的1年，第1場即為9月27、28日登場的南投贊境，第2場則是10月11、12日的竹北贊境，第3場10月31至11月2日連續3天的新北土城及板橋的贊境，第4場12月6、7兩天在高雄岡山的2天贊境。

駱調彬指出，預期將再造成追白沙屯媽祖婆的熱潮，白沙屯媽祖網路電視台將全程直播，若信徒無法抽空前往參與可在家收看直播。

