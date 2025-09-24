為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推廣國產羊肉、羊乳 南市農業局籲認明「雙標章」

    南市農業局邀中華民國養羊協會推廣國產羊肉、羊乳，呼籲民眾認清FGM國產羊肉與GGM國產羊乳雙標章，買得安心、吃得放心。（記者王涵平攝）

    南市農業局邀中華民國養羊協會推廣國產羊肉、羊乳，呼籲民眾認清FGM國產羊肉與GGM國產羊乳雙標章，買得安心、吃得放心。（記者王涵平攝）

    2025/09/24 13:25

    〔記者王涵平／台南報導〕台南的肉羊在養量全國第二、乳羊飼養量全國第一，南市農業局今邀中華民國養羊協會推廣國產羊肉、羊乳，呼籲民眾認清FGM國產羊肉標章（Fresh Goat Meat）與GGM國產羊乳標章認證（Good Goat’s Milk）雙標章，買得安心、吃得放心。

    農業局指出，農業部今年畜禽調查統計，南市肉羊在養量達13094頭，乳羊飼養量達8646頭，為國內重要羊隻飼養區。羊肉性質溫和並含鐵質與蛋白質，是國人冬令滋補喜愛的食材首選，而在乳品選擇上，羊乳需求量雖較鮮乳為少，但含有A2β酪蛋白更容易被消化吸收，且富含不亞於鮮乳的鈣質與蛋白質等營養成分，是消費者飲用乳品的另一種選擇。

    農業局長李芳林表示， FGM標章強調國產羊肉為合格屠宰並通過獸醫師屠宰前後檢查，衛生安全更有保障，國產羊肉與進口羊肉品種不同，加上國內飼養技術大幅提升，不論肉質彈性、較無腥羶味及口感均甚於進口羊肉，FGM標章可作為國產與進口羊肉之識別。GGM標章重視「純淨、新鮮、營養」三大價值，支持地產地銷，減碳價值。

    農業局表示，全國獲得FGM標章認證的國產羊肉專賣店計有68家，其中南市共13家，而因應小家庭結構需求，業者開發生鮮國產羊肉小包裝分切產品，除傳統市場外，也開拓至百貨生鮮超市，便利消費者選購。GGM業者有豐新鮮、嘉南羊乳、高屏羊乳、速易達等10家廠商，可至生鮮超市、量販店等市售通路購買。

    FGM國產羊肉與GGM國產羊乳雙標章，買得安心、吃得放心。（記者王涵平攝）

    FGM國產羊肉與GGM國產羊乳雙標章，買得安心、吃得放心。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播