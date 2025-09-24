推廣國產羊肉、羊乳 南市農業局籲認明「雙標章」

南市農業局邀中華民國養羊協會推廣國產羊肉、羊乳，呼籲民眾認清FGM國產羊肉與GGM國產羊乳雙標章，買得安心、吃得放心。（記者王涵平攝）

2025/09/24 13:25

〔記者王涵平／台南報導〕台南的肉羊在養量全國第二、乳羊飼養量全國第一，南市農業局今邀中華民國養羊協會推廣國產羊肉、羊乳，呼籲民眾認清FGM國產羊肉標章（Fresh Goat Meat）與GGM國產羊乳標章認證（Good Goat’s Milk）雙標章，買得安心、吃得放心。

農業局指出，農業部今年畜禽調查統計，南市肉羊在養量達13094頭，乳羊飼養量達8646頭，為國內重要羊隻飼養區。羊肉性質溫和並含鐵質與蛋白質，是國人冬令滋補喜愛的食材首選，而在乳品選擇上，羊乳需求量雖較鮮乳為少，但含有A2β酪蛋白更容易被消化吸收，且富含不亞於鮮乳的鈣質與蛋白質等營養成分，是消費者飲用乳品的另一種選擇。

農業局長李芳林表示， FGM標章強調國產羊肉為合格屠宰並通過獸醫師屠宰前後檢查，衛生安全更有保障，國產羊肉與進口羊肉品種不同，加上國內飼養技術大幅提升，不論肉質彈性、較無腥羶味及口感均甚於進口羊肉，FGM標章可作為國產與進口羊肉之識別。GGM標章重視「純淨、新鮮、營養」三大價值，支持地產地銷，減碳價值。

農業局表示，全國獲得FGM標章認證的國產羊肉專賣店計有68家，其中南市共13家，而因應小家庭結構需求，業者開發生鮮國產羊肉小包裝分切產品，除傳統市場外，也開拓至百貨生鮮超市，便利消費者選購。GGM業者有豐新鮮、嘉南羊乳、高屏羊乳、速易達等10家廠商，可至生鮮超市、量販店等市售通路購買。

