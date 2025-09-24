累積雨量圖曝光！台灣東半邊一片紫白 罕見「灰色」嚇壞網

氣象粉專今日公布截至今日中午12時30分的累積雨量圖，可見台灣整個東部一片紫、白色，最嚴重的地方甚至出現累積雨量達1000mm才會出現的「灰色」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/09/24 14:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙掃過台灣，對東部造成嚴重災情。氣象粉專今日公布截至今日中午12時30分的累積雨量圖，可見台灣整個東部一片紫、白色，最嚴重的地方甚至出現累積雨量達1000mm才會出現的「灰色」，讓不少網友直呼：「太嚇人！」

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日公布從22日0時至今（24）日12時30分的全台累積雨量圖，可見台灣東半邊一大片都呈現紫、白色，其中，台東縣利嘉林道測站測得累積雨量1013.5mm，顯示1000mm以上才會出現的「深灰色」，另外，同樣位在台東的測站向陽、南鵝、池上與花蓮縣測站天祥、明里，都出現800mm到900mm以上才會出現的「淺灰」色。

請繼續往下閱讀...

相較西部地區，大多是20至30mm的綠色、30至40mm的黃色及中部70至110mm的紅色，整個台灣東部大多呈130至700mm的紫色、白色與深紫色。

文章下方，網友紛紛留言表示：「雨量真的很可怕」、「如果颱風進來後果真的不堪設想」、「最近這兩三年才讓我知道原來雨量的累積也有灰色這件事」、「第一次看到這樣的圖」、「這雨量像用倒的」、「還好沒登陸！要不災情更慘重」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法