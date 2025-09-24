為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    累積雨量圖曝光！台灣東半邊一片紫白 罕見「灰色」嚇壞網

    氣象粉專今日公布截至今日中午12時30分的累積雨量圖，可見台灣整個東部一片紫、白色，最嚴重的地方甚至出現累積雨量達1000mm才會出現的「灰色」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    氣象粉專今日公布截至今日中午12時30分的累積雨量圖，可見台灣整個東部一片紫、白色，最嚴重的地方甚至出現累積雨量達1000mm才會出現的「灰色」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/09/24 14:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙掃過台灣，對東部造成嚴重災情。氣象粉專今日公布截至今日中午12時30分的累積雨量圖，可見台灣整個東部一片紫、白色，最嚴重的地方甚至出現累積雨量達1000mm才會出現的「灰色」，讓不少網友直呼：「太嚇人！」

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日公布從22日0時至今（24）日12時30分的全台累積雨量圖，可見台灣東半邊一大片都呈現紫、白色，其中，台東縣利嘉林道測站測得累積雨量1013.5mm，顯示1000mm以上才會出現的「深灰色」，另外，同樣位在台東的測站向陽、南鵝、池上與花蓮縣測站天祥、明里，都出現800mm到900mm以上才會出現的「淺灰」色。

    相較西部地區，大多是20至30mm的綠色、30至40mm的黃色及中部70至110mm的紅色，整個台灣東部大多呈130至700mm的紫色、白色與深紫色。

    文章下方，網友紛紛留言表示：「雨量真的很可怕」、「如果颱風進來後果真的不堪設想」、「最近這兩三年才讓我知道原來雨量的累積也有灰色這件事」、「第一次看到這樣的圖」、「這雨量像用倒的」、「還好沒登陸！要不災情更慘重」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播