屏縣62校推動雙語教育、137校配置外師 涵蓋率逾7成

屏東縣政府教育處長陳國祥（右四）今率東港高中、萬丹國中、泰武國中等校，展現屏縣積極推動雙語教育與國際交流等教育的成果。（記者羅欣貞攝）

2025/09/24 13:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣積極推動雙語教育，帶領中小學學子與國際接軌，教育處統計，本（114）學年度屏縣已有62校推動雙語教育，137校配置外籍教師，涵蓋率達7成以上，縣府更投入數千萬元經費，支持教師培訓、課程擴展與國際交流，帶動學校倍數成長投入國際教育。

屏東縣府教育處表示，屏東教育以「雙語領航、接軌國際」為新篇章，延續培才、科技、國際、永續核心理念，縣府投入千萬經費推動國際教育，支持教師培訓、課程擴展與國際交流，並以國際教育中心作為支持系統，協助屏東縣學校申請教育部國際教育補助計畫，通過件數從上學年度的7件提升至本學年度33件，成長率近5倍。同時也協助學校國際交流對象媒合，以及申請「屏東縣政府補助縣立高級中等以下學校出國交流實施計畫」。

相關努力已逐漸展現成效，以霧台國小為例，學生透過雙語課程，既能以母語保存原民文化，也能用英語走向國際。東港高中雙語實驗班學生也說，能用英語表達想法，更有自信，去年出訪日本浜坂高校時，真切感受到原來屏東和世界的距離一點也不遙遠。萬丹國中推動多年的國際教育中心支持系統，也展現豐碩成果。

屏東縣府新任教育處長陳國祥今（24）日率雙語學校分享成果，陳國祥為國立台灣大學化學研究所博士，曾獲教育部「高中職校長領導卓越獎」，更多次帶領學生在國際科展奪下殊榮，他也曾任國際交流聯盟第11區辦事處處長，深耕教育現場數十年，他強調，教育不只是知識的傳遞，更是改變命運的契機，屏東的孩子必須能立足在地，也能勇敢走向世界。

屏縣交流實施計畫也補助來義高中3位師長與9位學生組成的「華府交流團」，將於10月4日至12日赴美參與華府代表處、雙橡園國慶酒會及友邦大使館演出，以音樂推介台灣文化，進行青少年國際交流。

屏東縣推動雙語教育與國際交流，開拓學生視野。（屏東縣政府提供）

屏東縣推動雙語教育與國際交流，開拓學生視野。（屏東縣政府提供）

