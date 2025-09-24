全台最熱鬧的詔安客庄盛會 遊雲林客庄、看表演、吃美食

2025雲林詔安客家文化節9月28日至11月2日舉行，縣府邀大家來遊客庄。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國重要客家文化活動之一「雲林詔安客家文化節」系列活動將從9月28日登場，10月4日開幕更是匯集傳統與現代表演，包括在地布袋戲、開口獅、詔安客語合唱，管樂團、火舞及魔術表演，現場還有客家美食品嘗，歡迎全國民眾來感受詔安客家的熱情及文化魅力。

雲林崙背、二崙、西螺一帶是台灣詔安客聚落最密集區域，至今仍保留珍貴的詔安客語腔調、傳統民俗與美食文化，雲林縣副縣長謝淑亞指出，文化節活動連續舉辦17年，不僅傳承文化，也讓更多人認識詔安客，今年縣府文化觀光處結合地方注入新元素，讓更多年輕世代能親身體驗。

文觀處長陳璧君表示，2025詔安客家文化節從9月28日至11月2日，有客藝同樂踩街遊行、客語闖關、水汴頭迎暗境-澹仔火遊客庄、故事講座及演出、溪王祭、客庄二崙嬉遊記、崇遠堂秋季祭祖及憶古厝音樂會等。

陳璧君說，開幕活動10月4日在崙背圖書館旁舉辦，當天有傳統與現代的精彩表演外，還有詔安客家市集、文創攤位、互動體驗，而且雲林創意設計中心YCDC特別推出限量的麻油雞湯麵」，凡於市集消費滿100元可集1點，集滿5點即可兌換。

文觀處表示，重頭戲之一「澹仔火遊客庄」今年將傳統火把創新改良為環保燈泡式火把，成功報名者皆可獲得「復刻鎢絲火把」及「客家美食體驗券」各一份，邀請鄉親一同舉火把、走入客庄，親身感受詔安客家百年傳統的深厚文化魅力，相關活動訊息可上「雲林縣政府文化觀光處」官網與臉書粉專查詢。

雲林詔安客家文化節重要活動之一「澹仔火遊客庄」，今年將傳統火把創新改良為環保燈泡式火把。（記者黃淑莉攝）

詔安客家文化節也有多項客家美食品嘗。（記者黃淑莉攝）

