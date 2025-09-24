為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復災情慘重 張麗善：已派人力、物力支援全力協助

    雲林縣長張麗善表示，已調派人力、設備前往支援，會全力協助花蓮重建家園。（記者李文德攝）

    雲林縣長張麗善表示，已調派人力、設備前往支援，會全力協助花蓮重建家園。（記者李文德攝）

    2025/09/24 13:11

    〔記者李文德／雲林報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午潰流，瞬間爆發大水患，光復鄉災情慘重。雲林縣長張麗善表示，消防局已整備好待命，環保局今早也調派人力、設備前往支援，會全力協助花蓮重建家園。

    張麗善說，馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成了花蓮縣嚴重衝擊，尤其是土石完全沖進民宅，帶來非常大的傷害，除看了怵目驚心也感到非常不捨，很多天災真的是我們沒有辦法抵擋的。徐榛蔚縣長在第一時間走到災區，跟災民站在一起，地方首長非常辛苦，因此要給他們更多的加油跟鼓勵。

    張麗善說，目前鄰近縣市，包括北部縣市消防局，已緊急地配合整個災情搶救，雲林縣政府也在第一時間當地消防局聯繫，會配合整個消防署的中央調配，隨時都在待命。甚是環保局今天早上10點，已出動人力、設備，幫忙清洗當地街道，好好把街道趕快復原，讓花蓮民眾盡快恢復正常的生活。

    張麗善指出，縣府已準備2萬瓶消毒水要送給花蓮縣，讓民眾在街道清理乾淨、環境清理乾淨以後，家園裡面可以消毒跟清潔；她強調，全台灣每縣市、每鄉鎮、每位鄉親，都會跟花蓮站在一起，會全力待命協助，希望天佑花蓮、天佑台灣。

