馬太鞍堰塞湖第3度潰流 北上415次自強號一度倒退嚕避難

415次自強號開到光復站已經接近中午，光復站內的軌道則堆積不少泥沙，因高度不影響，列車仍可減速行駛提供服務。（記者花孟璟攝）

2025/09/24 13:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司東幹線今天上午北上從411次的3000型新自強號（新左營=樹林）恢復行駛，但早上因傳出馬太鞍溪第3波潰流，警消到處在街上廣播要光復民眾避難，造成415次新左營往樹林的北上新自強號一度被通知「倒退嚕」回富源站避難，直到台鐵確定光復隧道不受影響後，列車才恢復北上！

415次新自強號是新左營往樹林，原訂11點02分抵達光復站，搭乘這班車的花縣議員蔡依靜說，列車本來已經慢分，因為軌道內昨晚有淹水及積砂，列車降速行駛，結果過富源不久快到光復，11點22分左右突聽到列車廣播「前方路線有潰堤」，列車倒退嚕返回富源站，乘客都在車上等候，等了超過半小時候列車終於恢復行駛，在上午11點59分左右列車開到光復站！

請繼續往下閱讀...

台鐵公司說明，11點22分時因接獲警消單位通報，台鐵光復站轉報台鐵公司行控中心「馬太鞍溪堰塞湖有潰堤之虞」，立即預防性停駛花蓮=台東列車，415次自強號退回富源站、472次自強號停於壽豐站待命，直到11點47分後經林保署通知，堰塞湖有新的洪峰但並未越過堤防，沒有影響到光復河底隧道南口，因此11點47分開始，花蓮=台東列車恢復正常行駛，共影響2列次、64分。

415次自強號早上11點59分開到光復車站，為了列車快快開，光復站請民眾直接上車「車上再補票」，民眾急搭車北上逃離災區。（記者花孟璟攝）

東幹線光復站時刻表。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法