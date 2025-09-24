樺加沙颱風影響還沒過！4路段預警性封閉 花東3處災阻

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖壩頂潰決洪峰沖毀，公路局東區養護工程分局規劃替代道路。（記者王錦義攝）

2025/09/24 12:56

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙雖已遠離台灣，但強風豪雨帶來的影響還沒結束。公路局指出，截至今（24）日12時00分止，花蓮、高雄仍有4處路段預警性封閉，另花蓮、台東有3處出現災阻，另台東、高雄計2處出現道路災情。

公路局說明，花蓮縣秀林鄉台8線關原至太魯閣路段因降雨及路況零星落石持續發生，暫停實施放行，預定明（25）日17時開放。

高雄市桃源區台20臨93線便道勤和至復興路段9月22日22時實施預警性封閉，高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線梅山口~向陽於9月22日17時實施預警性封閉，花蓮縣富里鄉台23線豐南至台東縣界路段於9月24日11時實施預警性封閉，均會視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

災阻路段方面，花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，民眾可改行替代路線；台東縣卑南鄉台9線鹿鳴橋至龍過脈路段土石流，無法通行；台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段），150K+100路基坍塌及155K+100、161K+100、163K+000、170K+100、179K+200、180K+100、181K+800、185K+600、188K+600（彩霞隧道）、190K+600等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷。

此外，台東縣大武鄉台9線南興路段土石泥流，占用南下外側車道，南下內車道正常通行；高雄市桃源區台20線復興路段因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面，東向車道封閉，西向車道單線雙向通行。

