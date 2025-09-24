北市教育盃屢撞大考挨批 教育局回應了

台北市議員陳賢蔚指出，近2年教育盃錦標賽屢與校園內重要考試撞期，影響學生權益。圖為2018年教育盃羽球賽。（教育局提供）

2025/09/24 13:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員陳賢蔚今（24日）指出，今年「台北市教育盃羽球錦標賽」將於12月22日至26日舉行，與9年級生最重要的教育會考模擬考（12月23日至24日）撞期，檢視台北市長蔣萬安上任以來的近3個年度，發現類似撞期的情況頻頻發生，批評市府規畫不周。教育局回應，各項賽事期程尚在規劃階段，會妥適規劃各項競賽日程。

教育局表示，教育盃為全市性的重要賽事，部分賽事更為台北市全中運代表隊的選拔賽，不僅是展現體育人才的舞台，也是體育教育的一環，目的在培育學生專長並鼓勵多元發展。教育局十分重視學生的課業與受教權益，目前教育盃各項賽事期程尚在規劃階段，會妥適規劃各項競賽日程，並兼顧場館可借用日期，確保學生受教權益。

而針對教育盃中學羽球錦標賽，已訂於9月30召開競賽規程修訂會議，邀集各校代表共同討論，並決議賽程及日期，審慎檢視是否與各校行事曆或重要考試衝突，過去若發生與北北基模擬考等重大考試重疊的情況，教育局皆盡力調整賽程，兼顧學生課業與比賽參與的權益。

教育局強調，將積極盤點各項比賽日程，落實前置協調，降低時程衝突風險，確保學生能安心兼顧課業與運動，落實五育並重的教育理念，並持續為基層體育培育與學生成長努力。

