嘉市「光織影舞」10/4~10/19登場 9公尺高愛麗絲裝置吸睛

嘉義市「光織影舞」活動自10月4日起登場，為期16天帶給民眾夢幻光影展覽。（記者王善嬿攝）

2025/09/24 13:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市「光織影舞」10月4日至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，設有9公尺高愛麗絲造型立體裝置、湖面上會轉動的5環結構月亮等亮點；10月4日開幕晚會，邀請「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑獻唱，活動期間還有市集、多元表演節目，打造幻想與創意交織的夢幻嘉年華。

嘉義市長黃敏惠說，「光織影舞」不只中秋節應景登場，更是嘉義市觀光品牌，活動主題《愛麗絲夢遊仙境》原作已有160年歷史，以迪士尼動畫作為靈感，設有8大光影展區，帶來童話氛圍。

黃敏惠表示，活動期間規劃「築夢者」舞團、紅鼻子馬戲團、鍋爐爺爺、柏青哥、氣球特技街頭藝人等團隊演出；集結藝術手作、質感選物、特色餐飲的「奇幻市集」；中秋、雙十連假郭靜、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇等唱將輪番登台；10月18日閉幕晚會，張語噥、梁文音、陳勢安壓軸演出，將北香湖做為奇幻入口，讓民眾享受結合教育、科學、人文的光影旅程。

黃敏惠表示，今年「光織影舞」橫跨中秋與雙十連假，且嘉義市購物節自7月開跑至10月12日結束，去年16天吸引逾88萬人次造訪，今年一定能突破百萬人次。

市府觀光新聞處長張婉芬說，活動規劃追光的起點、花園幻境、舞動潮光、瘋狂茶會、光月疊影、愛麗絲玫影、林間笑影、夢醒時分等8大展區，30公尺長沉浸光環隧道、4.2公尺高懷錶、9公尺高愛麗絲造型立體裝置、4.5公尺高五環結構月亮意象等，都是展覽亮點。

活動策展人 Daniel Wong 介紹今年展覽亮點之一，是高9公尺的迪士尼愛麗絲造型立體裝置。（記者王善嬿攝）

嘉義市「光織影舞」以迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題。（記者王善嬿攝）

