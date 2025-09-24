拚3年成國手 洪錦瑋將角逐2025亞洲技能競賽、2026國際技能競賽

洪錦瑋一步一步苦練成為技能國手。（勞發署雲嘉南分署提供）

2025/09/24 13:10

〔記者楊金城／台南報導〕勞動力發展署雲嘉南分署培訓的19歲選手洪錦瑋拚3年取得「漆作裝潢職類」國手資格，美夢成真，11月27日將在台北參加首次在台灣舉辦的2025第3屆亞洲技能競賽，明年再進軍2026第48屆國際技能競賽，盼為國爭光。

洪錦瑋來自彰化二林，在國三進入技藝班後才發現自己對漆作有興趣與天賦，初試啼聲在第52屆全國技能競賽青少年組獲得銀牌，雖然第53屆分區賽僅獲佳作讓他一度失落，但在師長與訓練夥伴的鼓勵下重拾信心，最終在去年第54屆全國技能競賽南區賽、全國賽勇奪金牌，以技優保送國立雲林科技大學就讀大一，本月國手選拔賽再取得國際技能競賽國家代表隊選手。

請繼續往下閱讀...

洪錦瑋每日平均14至15小時練習為常態，既要精進技術細節，也要磨練心理與體能，在雲嘉南分署訓練師林裕強的指導下，反複練習各種技巧，直到成品近乎完美的練習強度與自我要求，才一圓進軍國際技能賽的夢想。

「讀書不在行，那就學藝吧！」洪錦瑋說，沒想到開啟了一條完全不同的人生路。每次練習都很磨人，但所有辛苦都值得。對備戰亞洲與國際技能賽，他強調，除了技術準備外，更注重心理調適與時間管理，期盼把台灣青年堅毅與專注的精神帶上國際舞台，為國爭光。

雲嘉南分署長劉邦棟說，洪錦瑋成為明星科大學生、國手，正是技職教育翻轉人生的最佳範例，「他肯做、肯練，用雙手一步步打拚到今天，為其他學科成績較不佳的孩子示範另一條成功的路」呼籲家長與學校支持青少年依自身興趣多元發展的支持。

洪錦瑋（右）去年第54屆全國技能競賽勇奪「漆作裝潢」金牌，取得競爭國手的門票，勞發署雲嘉南分署長劉邦棟（左）肯定他的努力。（分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法