    首頁　>　生活

    澎湖教師節表揚大會 107位優秀教師獲得表揚

    馬公高中退休老師謝聰明，獲教育奉獻獎。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/24 12:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣今天（24日）在特教資源中心舉行教師節慶祝大會，澎湖縣長陳光復、議員許國政、立委楊曜助理段湘玲、馬公高中校長石仲哲等人出席表揚大會，頒獎表揚師鐸獎教師、全國教育奉獻獎、全縣教育奉獻獎、特殊優良教師及資深優良教師。

    陳光復表示，教育是「百年樹人」的事業，教師長期在第一線的教學生涯中，將寶貴的青春歲月都奉獻給教育，用無盡且無私的愛，為國家培育未來的主人翁，數十年如一日的努力不懈，發揮了生生不息的教育大愛。

    今年教師節表揚大會以「菊島春風起-師情萬里行」為主題，表揚2位全國師鐸獎獲獎教師馬公國中主任章世然與文澳國小謝宜蓉老師、全國教育奉獻獎得主馬公高中退休老師謝聰明及全縣教育奉獻獎得主賴德溪老師、2位服務滿40年教師東衛國小校長陳生步、山水國小校長葉子超及102位服務10年以上資深優良教師及16位特殊優良教師。

    澎湖縣特殊優良教師包括，白沙國中陳冠全、龍門國小陳玉珍、鳥嶼國小王雅嫺、湖西國中盧宗星、馬公國中金聖穎、馬公國中陳玉燕、馬公國小陳雅青、石泉國小李燕芬、中興國小許彩虹、文澳國小洪秀緣、將軍國小呂岱倫、馬公國小林鈺珅、東衛國小呂聖景、五德國小何健興、龍門國小蔡明珊、馬公國小周明賢。教育部卓越特殊教育人員：馬公國小陳婉忻；澎湖縣卓越特殊教育人員：文光國中陳彥豪。

    山水國小校長葉子超，貢獻教育界四十年。（記者劉禹慶攝）

