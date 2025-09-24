不只花蓮馬太鞍！ 台灣還有2座天災形成堰塞湖「監測中」

花蓮樂樂溪堰塞湖。（花蓮林管處提供）

2025/09/24 13:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到強颱樺加沙影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成14人死亡、百人失聯。地理粉專「翻轉地理教室」科普，堰塞湖是指河谷或河床因被淤塞，蓄水到一定程度便形成的湖泊，通常為地震、風災、火山爆發等自然原因所造成，台灣除了花蓮馬太鞍外，還有兩座尚處於監測中的堰塞湖，分別是去年11月康芮颱風所形成的新竹泰崗溪，以及今年1月嘉義、台南地區地震形成的花蓮樂樂溪堰塞湖。

地理粉專「翻轉地理教室」今日發文表示，堰塞湖常因山崩、土石流、火山熔岩等自然災害導致河道阻塞形成，一旦潰堤將造成毀滅性洪災，對下游居民構成極大威脅。台灣地處板塊交界帶，地形陡峭、地質脆弱，再加上氣候條件極端，颱風與豪雨事件頻繁，使台灣的堰塞湖成因以崩塌及土石流造成河道淤塞為主。

請繼續往下閱讀...

台灣目前有的堰塞湖，如陽明山的夢幻湖，是約5600年前形成，是邊坡崩塌所導致的堰塞湖。同樣在陽明山的竹子湖地區則曾是火山熔岩堰塞湖，後來湖水切穿湖盆下緣流失；花蓮縣鯉魚潭為木瓜溪及花蓮溪支流河流改道所遺留下的沖積堰塞湖；九份二山堰塞湖則是921地震時，坍方的土石阻斷了兩條溪谷，形成「澀子坑」、「韭菜湖」兩處堰塞湖。

「翻轉地理教室」指出，目前仍處於監測中的堰塞湖，包括花蓮馬太鞍溪、新竹泰崗溪、花蓮樂樂溪。馬太鞍溪堰塞湖於今年7月因颱風薇帕帶來大雨，上游國有林地大規模崩塌後形成；新竹泰崗溪為2024年11月康芮颱風所形成，花蓮樂樂溪則是2025年1月21日嘉義、台南地震所形成。

粉專表示，台灣自1979年以來，有數位紀錄的堰塞湖就有88個，其中許多堰塞湖在來不及處置前就已潰決，或是經判斷後無立即危險而採持續觀察。有安全疑慮的堰塞湖則會有相關配套措施。

最後，粉專表示，馬太鞍溪堰塞湖事件，在網路上看到很多人盡力去幫忙，寫這篇也是希望盡自己的能力，讓大家多了解堰塞湖。

花蓮縣鯉魚潭為木瓜溪及花蓮溪支流河流改道所遺留下的沖積堰塞湖。（取自花東縱谷國家風景區）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法