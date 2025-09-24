為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丹娜絲風災屋損慰助金核撥率100％ 金額逾12億元

    台南市府秘書長尤天厚（中）今日說明風災復原工作最新進度。（圖由台南市府提供）

    台南市府秘書長尤天厚（中）今日說明風災復原工作最新進度。（圖由台南市府提供）

    2025/09/24 12:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（24）日說明丹娜絲颱風災後復原最新進度，截至昨（23）日，審核通過無疑義的屋損慰助金核撥率為100%，累計核撥金額約12億2392萬元。秘書長尤天厚表示，目前仍有部分災民猶豫是否修繕，呼籲災民善加運用政府媒合機制，不僅施工品質有保障，也可申請領取相關補助。

    尤天厚表示，自風災發生迄今，中央與地方政府攜手協助災民重建家園，同時來自社會各界的團體及志工，積極投入重建及撫慰災民，加速災後復原進度，充分展現公私協力合作。

    工務局副局長鄒譽名說明，依據統計，受災面積達20平方公尺以上民宅，登記媒合有3609戶，已100%完成現勘；不需媒合為2608戶。已簽約戶數為990戶，已修繕完成計764戶，預估10月底可全數完成修繕。另外，弱勢受災戶有353戶，列入重點協助，由政府全額補助，已完成修繕計224戶，36戶目前施工中。

    另依據行政院雲嘉南災後復原前進指揮所於9月公布的第2波媒合修繕簽約獎勵金，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合簽約，完工時即獲得1.5萬元工程尾款獎勵金，市府籲請受災戶把握機會。

    工務局並表示，登記委託拆除計300件，申請自行拆除有253件，已完成126件。委拆案件經區公所審核，符合規定者，即辦理拆除，以加速協助家園恢復重建。

