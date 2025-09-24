為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮勘災心繫百餘失聯者 卓榮泰盼找出問題：撤離計畫看起來有瑕疵

    卓揆視察馬太鞍橋斷橋狀況。（記者王峻祺攝）

    卓揆視察馬太鞍橋斷橋狀況。（記者王峻祺攝）

    2025/09/24 12:49

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，水漫光復鄉，截至目前已知14死、18傷、124人失聯。行政院長卓榮泰前往斷橋勘災時表示，心繫失聯百位民眾安危及後續救災重建工作，但也要找出問題，為什麼在我們要求撤離的地方沒有執行撤離，撤離計畫看起來有瑕疵！

    卓揆說，交通部等各部會全力投入災後重建，包括10月15日前將搶通溪底便橋，目前更關心的是還有100多位失聯民眾，這是現在最著急的事情，至於14位不幸往生者，我們也要查出為什麼要求撤離時，沒有執行撤離而造成不幸，現在不是追究責任，但要把問題找出來，對罹難者表達最大遺憾及提供必要救助。

    卓榮泰說，未來也會比照颱風、大雨來襲，從各個層面進行規範，堰塞湖部分很早就要求嚴密監控，7月26日監測到現在，8月時的楊柳颱風也進行第一次撤離，並做好撤離計畫。

    卓揆說，昨天也要求依照計畫徹底撤離，但看起來是有瑕疵的，目前已要求所有人員進駐，總統賴清德也在第一時間指示國軍進駐災區，包括救援及成立前進協調所，另外也由衛福部全數供應醫療人員跟藥品，工程、救護、醫療及社工全面進駐災區，希望趕快控制水患、災情後，展開復原工作。

