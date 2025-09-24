紐約氣候週論壇交流各國減碳目標 環團：台灣2035年應減碳52％

台灣氣候行動網絡在紐約氣候行動週舉辦「亞太氣候承諾，積極NDC─強化國家韌性」論壇，討論台、韓、澳3國國家自定貢獻（NDC）3.0制定過程的最新進展。（台灣氣候行動網絡提供）

2025/09/24 12:44

〔記者黃宜靜／台北報導〕被譽為聯合國氣候峰會（COP）前哨戰的紐約氣候週於9月底展開，民團組成台灣氣候行動網絡（TCAN），並於美東時間昨（23日）下午舉辦「亞太氣候承諾，積極NDC─強化國家韌性」論壇，討論台、韓、澳3國國家自定貢獻（NDC）3.0制定過程的最新進展；台灣氣候行動網絡研究總監趙家緯指出，我國雖已提出2035年較2005年減碳38%±2%的目標，但仍有不足，建議應將2035年減碳幅度提升至52%。

台灣氣候行動網絡於美東時間昨（23日）下午在紐約氣候行動週舉辦「亞太氣候承諾，積極NDC─強化國家韌性」，論壇吸引近30位觀眾，邀請亞洲氣候非營利組織氣候解決方案（SFOC），以及獨立公共政策智庫澳大利亞研究所（The Australia Institute）代表齊聚一堂，討論台灣、韓國與澳洲NDC3.0制定過程的最新進展。

即將於11月在巴西舉行COP30的焦點，正是要求各國提交2035年新的減碳承諾，然截至目前，僅有30餘國完成繳交，約佔全球碳排放量的21%。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）在大會前夕呼籲，各國須在24日氣候峰會前提出新的NDC，並強調承諾應當「明確、可操作」，更重要的是「政策目標與實際行動必須一致」。

SFOC能源市場與政策總監Gahee Han在會中分享韓國NDC進展，他說，韓國身為全球第14大溫室氣體排放國，目前正研擬4種2035年減碳情境，幅度介於48%至65%間，並可能將最終目標設定為相較2018年減排61%；在最具雄心的路徑中，韓國將使再生能源發電占比由目前的6%提升至2035年的65%，同時全面淘汰燃煤電力，藉由投資新興低碳技術，推動能源轉型與產業創新。

澳大利亞研究所策略總監Leanne Minshull指出，澳洲是全球第3大化石燃料出口國，雖積極透過公關操作塑造氣候行動形象，但其政策與實際作為卻矛盾重重。今年9月，澳洲政府發布首份《國家氣候風險災害報告》揭示該國將面臨極端氣候挑戰，卻同時批准Woodside西北陸架天然氣專案延長營運至2070年；他直言，僅靠再生能源發展不足以應對氣候危機，澳洲須正視並削減化石燃料出口。

台灣氣候行動網絡研究總監趙家緯表示，我國雖已提出2035年較2005年減碳38%±2%的目標，但該目標在與淨零路徑一致、部門具體策略、治理問責以及公正轉型等方面仍有不足，建議台灣應將2035年減碳幅度提升至52%，並加速再生能源及產業低碳技術部署，才能展現政策可信度並回應國際社會對氣候承諾的期待。

近日美國總統川普於聯合國大會演說時提出「氣候變遷是個最大的騙局」，論壇主持人氣候與安全中心執行長Erin Sikorsky詢問國際情勢對各國的影響；對此，澳洲與韓國代表強調目前氣候政策並未受到影響；趙家緯則指，歐盟碳關稅機制明年仍照舊實施、蘋果電腦維持2030年碳中和承諾等方式，因此能鞏固台灣各界對於推動淨零的支持。

台灣氣候行動網絡研究總監趙家緯指出，我國雖已提出2035年較2005年減碳38%±2%的目標，但仍有不足，建議應將2035年減碳幅度提升至52%。（台灣氣候行動網絡提供）

