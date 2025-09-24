北農檢測8月農產品農藥殘留73件違規 品項為辣椒、萵苣菜、雜柑

台北市市場處表示，台北農產公司114年8月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1,167件蔬果產品，檢驗結果1,094件合格，另有73件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、萵苣菜及雜柑。（台北市場處提供）

2025/09/24 12:58

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市市場處表示，台北農產公司114年8月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1167件蔬果產品，檢驗結果1094件合格，另有73件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、萵苣菜及雜柑，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計1萬2577公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

市場處指出，台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13,000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

此外，市場處表示，胡瓜是一年內可多次採收的瓜類作物，在南部地區通常能收成3至4次，而中部地區則約可收成3次。胡瓜含有維生素A、B、C，並富含膳食纖維、碳水化合物，以及鉀、鈣、鐵等多種礦物質，是營養豐富的蔬菜，貼心提醒民眾在選擇胡瓜時，應挑選果體粗細平均、硬實，且有重量感為佳，購買後可將其以濕報紙包裹，或放入密封容器後置於冰箱冷藏，可保存大約一週。

市場處每年補助臺北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13,000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。（台北市場處提供）

北農表示，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計12,577公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（台北市場處提供）

