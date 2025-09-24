花蓮光復堤防缺口釀淹水？ 水利署：洪水高度已漫過堤防無關開口

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流造成光復鄉市區大淹水，有民眾質疑光復堤防有缺口所以大量的水衝入市區，經濟部水利署長林元鵬說明。（記者王峻祺攝）

2025/09/24 12:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流造成光復鄉市區大淹水，有民眾質疑光復堤防有缺口所以大量的水衝入市區，經濟部水利署長林元鵬今天受訪說，這一段原本就設計有三個開口堤，開口是有必要的設計也能加速市區往外排水，但這次淹水主要是洪水高度超過堤防，流量太大而溢堤，跟開口沒有關聯。

署長林元鵬說，昨天觀測到的流量非常大，超過堤防設計標準有四倍，是相當大的流量，已經遠遠超過堤防高度，今天早上去查證是有將近300公尺的堤防有破損情形，市區裡面淹水的成因，最主要還是這個水真的太大，馬太鞍溪橋倒塌後，橋體也有阻水的效果，因此很多河段都出現溢堤的現象。

外界關心缺口的議題，開口堤是設計上的必要，林元鵬說，而且光復堤防的開口堤，開口的地方高度跟堤防是一樣高的，民眾質疑這次太空包都沒有用，但其實事前已經盤點比較弱的部份，用太空包、加強加固的鼎塊，也與縣府合作疏濬約40萬噸，以提升通洪能力，這次事前預估有很多情境下的流量，從最保守到最嚴重都涵蓋在預估內，這次下來的砂石水量特別的大。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流沖斷馬太鞍溪橋。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流沖斷馬太鞍溪橋。（記者游太郎攝）

