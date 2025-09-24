馬太鞍溪堰塞湖再傳潰流？ 卓揆決減少車隊數量繼續視察

行政院長卓榮泰今日前往視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形。（行政院提供）

2025/09/24 12:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）潰流釀災，行政院長卓榮泰今前往視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形，在抵達前，有接到再度潰堤的消息，不過由於上游在下雨，水量持續增加，再加上現場道路管制，卓揆在了解狀況後，車隊隨即決定減少5輛車，繼續視察行程。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆在抵達前，有接到再度潰堤的消息，因此旋即在光復糖廠向農業部及經濟部瞭解狀況，農業部長陳駿季表示是因昨溢流之後水沖刷使得壩堤高度下降80公尺，沖出v型河道，沒有潰堤的情形，不過由於上游在下雨，水量持續增加，再加上現場道路管制，卓揆先在了解狀況後，車隊隨即決定減少5輛車，繼續前進與在現場的交通部長陳世凱會合。

請繼續往下閱讀...

卓揆昨晚已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信偕原民會副主委谷縱、環境部次長沈志修、陸軍花東防衛指揮部副指揮官賴政豐少將及救災復原團隊進駐，協助重建工作，幫助居民盡快恢復正常生活。

行政院今早發出通知，卓揆今天將視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形、視察台鐵光復站災損情形，以及至前進協調所聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，並視察行動基地台車進駐情形。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法