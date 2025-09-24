暴雨炸台東鹿野 武陵外役監受刑人協助救災

台東縣鹿野鄉豪雨災情，武陵外役監獄派受刑人助救災。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/24 12:25

〔記者黃明堂／台東報導〕樺加沙颱風雖然遠離，台東地區仍受其外圍環流挾帶劇烈豪雨影響，山區部分坍方、落石、土石流等，造成多處道路受阻，武陵外役監獄典獄長張龍泉聯繫鹿野鄉長李維順後，指示戒護科長帶領外役監獄之收容人，主動投入受災區域搶救協助至鹿野鄉之永嶺地區與舊台9線等道路上進行清運，以防止災情擴大。

張龍泉表示，當地多條道路被土石與殘枝樹木堵塞，村莊交通一度中斷，人力短缺，搶救一度陷入停滯。該監無畏風雨，即刻召集收容人，冒雨搬運漂流木、清理道路、疏通排水。

身穿雨衣、滿身濕泥的收容人，與村民肩並肩，在大雨與泥濘中奮力搶救。現場雖仍大雨交加，但經努力搶通後，基礎道路終於打通，部分排水恢復，該監準備了一鍋熱騰騰的薑湯，送給滿身泥濘的收容人。

另外，考量本次風災影響嚴重，尤以花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災慘重。為撫收容人思鄉情緒，監獄特別安排收容人打電話回家關心與報平安，以安定囚情。

