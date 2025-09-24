為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》9/22上午7時堰塞湖通報單在這！ 紅字明載建議花蓮即刻撤離居民

    林業保育署花蓮分署22日上午7時發給各單位含花蓮縣府的通報單，載明發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣應變中心即刻強制撤離居民。（記者楊媛婷翻攝）

    林業保育署花蓮分署22日上午7時發給各單位含花蓮縣府的通報單，載明發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣應變中心即刻強制撤離居民。（記者楊媛婷翻攝）

    2025/09/24 12:13

    〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖昨下午潰流，大量土水沖進花蓮光復，有多人死亡、失蹤，外界指農業部林保署沒通知花蓮縣府即時疏散，依林保署今（24日）出示22日上午7時由花蓮分署發布的緊急通報單，通報首項就載明建議花蓮縣即刻執行強制撤離措施。

    隨馬太鞍堰塞湖在7月26日形成，因堰塞湖的湖面面積高達137公頃，滿水位時水量高達9100萬立方公尺，量體極為龐大，中央立刻召開跨部會小組並分工，林業保育署負責監測，花蓮縣府則負責當地民眾疏散撤離工作，林業保育署更和花蓮縣府人員成立網路通訊群組，以即時告知堰塞湖最新情況，並多次舉行會議，隨樺加沙颱風外圍環流預計將帶來豪雨，林保署在9月22日上午7時發布紅色警戒，建議花蓮縣府立刻撤離當地居民，堰塞湖9月23日下午2時50分溢流。

    林保署雖早在9月22日上午7時就通知，但有部分人士頻頻質疑林保署未通知花蓮縣府，但在22日上午7時的「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」中的「通報事項」的第一項，就載明「發布紅色警戒，建請花蓮縣災害應變中心立刻執行強制性撤離及應變措施」，第3項中也載明，會對堰塞湖下游的鳳林、萬榮、光復等3鄉鎮12村里民生命安全造成威脅，建請花蓮縣府配合通令三鄉鎮公所依權責聯合啟動強制性撤離工作，並且用醒目紅字標明。

    林業保育署花蓮分署22日上午7時發給各單位含花蓮縣府的通報單，載明發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣應變中心即刻強制撤離居民，並且明範圍包含花蓮鳳林、光復、萬榮3鄉鎮12村里。（記者楊媛婷翻攝）（記者楊媛婷攝）

    林業保育署花蓮分署22日上午7時發給各單位含花蓮縣府的通報單，載明發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣應變中心即刻強制撤離居民，並且明範圍包含花蓮鳳林、光復、萬榮3鄉鎮12村里。（記者楊媛婷翻攝）

