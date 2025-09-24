國光客運撤出南部路線經營 近3成預售套票仍未退票

國光客運8條南部路線9/8零時停駛。（資料照，國光客運提供）

2025/09/24 12:29

〔記者林志怡／台北報導〕國光客運8條國道客運路線自9月8日零時起停止發班營運，由統聯客運接續行駛。公路局指出，【1838】台北-高雄等8條國道客運路線經各區監理所派員至各場站實地督察業者營運發車與民眾乘車情形，目前客運服務一切正常，歡迎台北、台中往返高雄、台南及屏東等地的乘客多加搭乘利用。

公路局說明，「【1836】台北-新營」、「【1837】台北-台南」、「【1838】台北-高雄」、「【1839】台北-屏東」、「【1862】桃園-高雄」、「【1871】台中-台南」、「【1872】台中-高雄」及「【1873】台中-屏東」等8條國道客運路線，原由國光客運公司經營，但該公司因營運考量撤出南部地區客運路線經營，自114年9月8日起由統聯客運公司接駛。

公路局表示，經公路局派員實地觀察目前該8條路線服務可滿足民眾需求，且國道客運優惠時段票價相較台鐵或高鐵僅須約1/2至1/3票價，提供三排椅空間大坐躺舒適，平日也有提供優惠套票可供常客或團體旅客購買使用，提供中長途乘客另一種實惠方便運具的選擇。

另即將到來的教師節、中秋節及國慶日連假，客運公司也會視民眾購票及候車情形機動加班，目前均已開放預售，運能也都還有5～6成空位，歡迎中南部返鄉乘客多多搭乘利用。

公路局也提到，國光客運公司原發行的預售套票，截至114年9月17日已受理退票共計22,738張（退票率70.48%），經統計尚有9,525張（未退率29.52%）仍未辦理退票，目前國光客運公司全台各站皆可辦理退票，公路局也呼籲尚未辦理退票的民眾盡速辦理，以免影響權益，如有任何疑問，可電洽該公司客服專線0800-010-138或各車站服務人員。

