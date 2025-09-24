高雄水陸戲獅甲 10組獅王角逐世界冠軍

「高雄水陸戲獅甲」將在11月15日、16日登場，今年共有10支海內外隊伍角逐獅王寶座。（資料照）

2025/09/24 12:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕大貓水上跳、空中躍！緊張刺激、萬眾矚目的「高雄水陸戲獅甲」將在11月15日、16日拚膽量，爭奪獅王最高寶座，今年有共10組來自日本、馬來西亞、新加坡、香港及台灣的獅隊參賽，水陸纏鬥精彩可期。

高市文化局表示，高雄戲獅甲獅王大賽與馬來西亞、澳門兩大賽事同為世界三大舞獅賽事之一，今年高雄戲獅甲邀請最強獅王參賽，馬來西亞雲頂世界獅王爭霸賽冠軍二連霸「新加坡藝威體育會」，將再次挑戰四屆戲獅甲獅王「基隆長興呂師父龍獅團」冠軍寶座。

10支獅隊首日賽程將先在高雄市立國際泳池進行「水上跳」，攻克水波眩光的難關，隔日，全部獅隊將轉場到高雄巨蛋，挑戰陸樁「空中躍」賽程拚膽量，兩場積分加總最高者將成為戲獅甲世界獅王。

今年首邀新生代獅王參賽，2024年馬來西亞全國錦標賽冠軍「萬撓玄龍體育會」及全國亞軍「公中校友會龍獅團」，日本潛力新秀「横濱中華學院校友會龍獅團」，更有實力堅強老戰友香港獅王「潤福堂國術龍獅總會」一同參與水陸競賽；台灣則派出獅王培訓中心的「台北市立大學」，國際賽常勝軍「台灣培德龍獅團」、台中獅王「大鵬龍獅戰鼓團」，以及高雄「兩廣龍獅戰鼓團」等頂尖獅隊，躍上水、陸炫技舞台。

文化局指出，今年首度開啟全球直播，無法親臨現場也能線上為獅隊加油，想要到現場加油、觀戰的民眾，也別忘了9月26日到KKTIX網站搶票。

