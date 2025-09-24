面試當天秒錄取 女網友驚喊怕遇「屎缺」掀熱議

1名網友分享，她日前依約前往某間公司面試，孰料面試當日就收到「錄取通知」，驚訝之餘也擔心「是屎缺」，轉而上網發文向網友請教，貼文曝光後引發不少網友討論。面試示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/09/24 14:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，她日前依約前往某間公司面試，孰料面試當日就收到「錄取通知」，驚訝之餘也擔心「是屎缺」，轉而上網發文向網友請教，貼文曝光後引發不少網友討論。

這名網友13日於Dcard發文，內容提及她前往某加公司面試「國貿業務助理」職位，沒想到面試當天就收到錄取通知，原PO坦言「很怕是屎缺，有相關經驗的人可以分享嗎？」

許多網友看到PO文後紛紛留言表達不同想法，有人說「不要去！當天錄取的，通常是屎缺」、「之前剛畢業面試傳產行政助理，面試當下馬上錄取，問我能不能趕快上班

後來進去跟要離職的交接兩天，他態度都超淡漠，後來才知道他算是被其他主管組長霸凌」，有網友建議「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要妳馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「這種情況大概有問題，但你很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」。

