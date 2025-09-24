為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    守護兇狠圓軸蟹 台江護蟹行動破萬隻刷新記錄

    兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹。（台江處提供）

    兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹。（台江處提供）

    2025/09/24 11:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園管理處（台江處）今天公布今年護蟹行動成果，台江處於今年7到9月的兇狠圓軸蟹繁殖季，在安南區城西里青草崙一帶執行3梯次的護蟹交通管制，共記錄到1萬408隻兇狠圓軸蟹，不僅首次破萬隻，也創下歷年來的新高記錄。

    台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群。該處委託台灣濕地保護聯盟辦理「陸蟹公民科學家保育行動計畫」，招募及培訓護蟹志工，透過公民參與陸蟹監測調查、夜間巡護及交管等工作守護陸蟹及其棲地，今年記錄逾1萬隻，成果豐碩。

    台江處表示，該處自2022年起辦理護蟹計畫，今年參與護蟹工作的護蟹志工共57位，護蟹期間動員約325人次。今年兇狠圓軸蟹繁殖季初期，護蟹志工自發前往夢幻湖周邊巡護時，發現多組外籍移工捕捉陸蟹，除通報保七總隊第七大隊加強巡邏取締外，志工更與濕盟合作翻譯多國語言的宣導牌誌與傳單向移工宣導，人為捕捉案件數也大幅降低。

    台江處表示，此外，8月初護蟹志工發現疑似BB槍射殺陸蟹案件，該處聯合保七第七大隊加強巡邏及設置自動相機監控，在多重挑戰來襲，護蟹志工堅守崗位，保七第七大隊辛勤巡邏下，終獲監測調查超過1萬隻兇狠圓軸蟹的成果，其中約9千隻為抱卵雌蟹，讓陸蟹生態得以生生不息。該處將於10月23日舉辦護蟹成果發表會，並表揚協助護蟹的機關單位與志工。

    台江處今年於兇狠圓軸蟹繁殖季執行3梯次的護蟹行動，不僅首次破萬隻，也創下歷年來的新高記錄。（台江處提供）

    台江處今年於兇狠圓軸蟹繁殖季執行3梯次的護蟹行動，不僅首次破萬隻，也創下歷年來的新高記錄。（台江處提供）

    熱門推播