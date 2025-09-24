為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「我的減碳存摺」加碼！抽捷運年票無限搭 還有40萬悠遊付儲值金

    北捷總經理黃清信（左三起）、交通局長謝銘鴻、悠遊卡公司董事長林志盈、公運處長李昆振攜手啦啦隊員，一起出席「我的減碳存摺」全民應援加碼送記者會。（記者董冠怡攝）

    北捷總經理黃清信（左三起）、交通局長謝銘鴻、悠遊卡公司董事長林志盈、公運處長李昆振攜手啦啦隊員，一起出席「我的減碳存摺」全民應援加碼送記者會。（記者董冠怡攝）

    2025/09/24 12:22

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市從2023年起推出「我的減碳存摺」，去年擴大至基北北桃4市，今年統計至今達36萬6000餘人參與，交通局長謝銘鴻今宣布，10月、11月、12月加碼捷運年票抽獎，可於1年內不限次數搭乘北捷；活動期間若累積突破40萬人，再抽悠遊付儲值金，總額40萬元。

    欲加入「我的減碳存摺」，需先下載「Easy Wallet悠遊付」App，公運處表示，點選首頁登錄「我的減碳存摺」，綁定記名悠遊卡，搭乘基隆、台北、新北、桃園公共運輸如公車、捷運、台鐵、腳踏車等，即可累積減碳量，每月減碳滿1公斤可參加抽獎、每月減碳滿20公斤可兌換限量雙北專用垃圾袋、動物園門票等好禮。

    「我的減碳日記」從2023年的10萬餘人、2024年33萬人、今年統計目前突破36萬6000餘人，平均每月以多1000餘人計算，謝銘鴻指出，加碼期間（10月至12月）有望突破40萬人，每月將抽4名幸運兒，可獲市值1萬2000元的捷運年票，3個月共計12張，中獎者可於刷卡日起1年內，不限次數搭乘台北捷運。

    此外，倘若參與人數突破40萬人，再抽總額40萬元的悠遊付儲值金，獲獎者每人1萬元，一共40個名額。

