花蓮堰塞湖中央未處理？農業部8/6已開應變會議分工並模擬疏散

2025/09/24 11:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地，因7月中旬的颱風「薇帕」外圍環流影響發生大規模崩塌，形成堰塞湖，水體量最多達9100萬噸，昨（24日）潰流導致光復鄉災情，外界開始究責，並傳中央不處理等；但農業部等部會早在7月26日就關注，更在8月6日就召開應變會議，分工並模擬疏散。

農業部林業保育署花蓮分署在7月26日即啟動緊急調查與風險評估，並於8月4日協調內政部空中勤務總隊直升機執行空中勘查，初判尚無立即潰壩危險。但由於下游約11公里處為萬榮鄉明利村，花蓮分署8月6日召開馬太鞍溪堰塞湖應變會議，邀集相關權責單位，研商堰塞湖影響範圍、災害應變等防減災預防措施，並提醒各單位儘早進行模擬疏散避難演練工作，花蓮縣政府也派員與會。

8月6日當天，花蓮分署出示飛機航照資料顯示，該堰塞湖土方壩體高度約250公尺，長度1700公尺，當時的蓄水量約1660萬立方公尺，湖面與可能溢流口尚有約94公尺高差，短期壩頂並無溢流風險，天然壩體尚屬穩定，危險度不高。

但為求慎重，花蓮分署當時已展開潰壩模擬與風險評估作業，透過衛星影像蒐集、航空攝影及無人機空拍等方式，掌握堰塞湖水位及壩體變化；後續也深入現場裝設水位計、雨量計及監視設備等監測儀器，即時掌握應變資訊。

為降低災害風險，花蓮分署當天會議就已請花蓮縣政府、水利署第九河川分署、交通部公路局、台灣鐵路公司及萬榮、光復、鳳林鄉公所等相關權責單位，啟動跨機關預警監控與防災整備機制。

8月6日當天，水利署九河分署就承諾會配合檢視警戒範圍內河道清淤、開口圍堵、協助介接CCTV及提供租地瓜農通知清冊。花蓮縣政府及所屬各級單位也承諾將依據調查結果，逐步進行保全戶名單造冊、預為準備疏散避難等工作。交通部東區養工分局花蓮工務段、中華電信公司花蓮營運處也表示，會全力配合裝設監測儀器工作。

