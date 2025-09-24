堰塞湖潰流》 448名國軍、逾30機具趕抵光復鄉救災

國軍派遣448名軍人以及各式車輛前往花蓮縣光復鄉支援。（記者游太郎攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕因應颱風「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，國軍第2作戰區今（24）日派遣448員官兵，以及完成AAV72輛、3.5噸載重車29輛、工程機具5類6部等裝備整備，待命協助地方政府執行災後復原任務，幫助受災民眾早日恢復家園及正常生活。

第2作戰區指出，將持續依地方政府需求，彈性調整兵力與裝備投入，並與各救災單位保持緊密聯繫，確保復原工作有效推展，並強調，國軍秉持同理心，發揮「苦民所苦」的愛民助民精神，全力以赴完成救災任務，展現國軍守護家園的堅定決心。

第2作戰區表示，面對颱風侵襲威脅，國軍秉「超前部署、預置兵力、隨時防救」積極作為，完成各項災防整備，並配合地方政府協力執行各項災防任務，第一時間投入救災工作，以降低民眾因災防所帶來的危害與損失。

第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

