為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    堰塞湖潰流》 448名國軍、逾30機具趕抵光復鄉救災

    國軍派遣448名軍人以及各式車輛前往花蓮縣光復鄉支援。（記者游太郎攝）

    國軍派遣448名軍人以及各式車輛前往花蓮縣光復鄉支援。（記者游太郎攝）

    2025/09/24 11:53

    〔記者王錦義／花蓮報導〕因應颱風「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，國軍第2作戰區今（24）日派遣448員官兵，以及完成AAV72輛、3.5噸載重車29輛、工程機具5類6部等裝備整備，待命協助地方政府執行災後復原任務，幫助受災民眾早日恢復家園及正常生活。

    第2作戰區指出，將持續依地方政府需求，彈性調整兵力與裝備投入，並與各救災單位保持緊密聯繫，確保復原工作有效推展，並強調，國軍秉持同理心，發揮「苦民所苦」的愛民助民精神，全力以赴完成救災任務，展現國軍守護家園的堅定決心。

    第2作戰區表示，面對颱風侵襲威脅，國軍秉「超前部署、預置兵力、隨時防救」積極作為，完成各項災防整備，並配合地方政府協力執行各項災防任務，第一時間投入救災工作，以降低民眾因災防所帶來的危害與損失。

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    第2作戰區台東地區指揮部派員前往花蓮救災。（國防部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播