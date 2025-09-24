為何不事前抽水+炸掉堰塞湖？ 內行示警：會讓「花園口決堤」再現

馬太鞍溪上游堰塞湖。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

2025/09/24 15:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風樺加沙雖已遠離台灣，但其外圍環流帶來的豪大雨，讓今年7月形成、位於花蓮萬榮鄉的馬太鞍溪上游堰塞湖，於昨（23）日下午潰流，重創下流光復鄉。事後有不少網友質疑，為何有關單位明知堰塞湖會潰堤，卻不事先將將湖水抽光或直接炸掉，相關討論引發熱議，並釣出內行人解惑。

目前臉書、IG、PTT、Dcard、Threads、X（原推特）等社群平台，有不少台灣與外國網友討論馬太鞍堰塞湖在今年7月底形成原因、台灣中央與地方各項單位連續監測與評估資料，以及本月23日溢流後帶來的災情，除讓花蓮光復鄉市區變成一片汪洋，截至目前為止造成14人死亡。

不少網友對此指出，既然相關單位有預測堰塞湖隨時會出現溢流或潰堤情況，為何不在災情尚未發生前，事先將堰塞湖的湖水抽乾，或者是直接用炸藥將其炸毀，對此，有內行人發文解惑，直言即便炸了堰塞湖，下游照樣會淹水，且災情反而會更嚴重，「現在溢流不是直接全部往下衝，炸了就是完全沒有攔住了。」

另有其他人分析，若在沒有考慮施工的前提下，就對馬太鞍溪堰塞湖進行抽水作業，其累積將近9100萬噸的水量，會沒有地方排放，且堰塞湖位置偏遠，難以將所需機具運到現場，「假設2個月的時間，排掉1/3，60天排3000萬噸，一天要50萬噸，標準泳池大小，水量2500噸、200個泳池的水量，還沒考慮怎麼施工，水排去哪....」。

其他網友則對炸掉或抽乾堰塞湖的言論進行吐槽，「蔣中正：這個我熟」、「這不就是中共的做法？」、「藍白的摯愛-中國人一人一口乾掉就好了」、「炸掉就是當年國民黨在花園口的做法喔」、「炸掉應該會跟小林村一樣整個土石流覆蓋，房子都不在了」、「說要炸掉的，是要當蔣介石2.0？是要重蹈花園口事件嗎？」、「不多讀書了解相關土木資料，光憑一句炸掉......真的要多沒知識才能講出這種話啊」。

據了解，「花園口決堤」發生於1938年6月9日，中國國民黨利用黃河伏汛期間，在河南省鄭縣花園口鎮進行戰略性毀堤，試圖以焦土政策阻止大日本帝國陸軍追殺。然而，這場事件雖造成約7000至2萬名日軍死傷，卻也讓近9萬名中國平民陪葬，後續還因黃河被迫改道帶來多場天災，間接造成40至90餘萬人死亡，遠超史料記載的南京大屠殺死傷。

1938年6月9日，蔣介石下令在中國河南省鄭縣花園口鎮戰略性毀堤，試圖以焦土政策阻止日軍追殺，未料釀成近90萬人死亡的「花園口決堤」事件。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

