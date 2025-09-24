樺加沙颱風重創花蓮光復鄉 侯友宜：不分你我、團結救災

新北市出動大批人力和機具前往花蓮救災。（圖由新北市政府提供）

2025/09/24 11:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，造成馬太鞍溪堰塞湖潰堤，光復鄉災情慘重。新北市長侯友宜表示，新北市已和花蓮縣聯繫，出動特搜大隊和救災車輛、機具等，面對災害國人一條心，不分你我，大家團結救災。

侯友宜今天在市政會議指出，昨天第一時間看到花蓮光復鄉受到颱風嚴重的蹂躪，立即要求特搜單位、義消出發，新北市府與花蓮縣聯繫，希望救災即時到援，希望花蓮縣民減少傷害，從昨天起連續2批人馬、搜救犬出發，昨晚到達花蓮，連夜展開搜索、搶救，今天仍會持續進入災區，搶救需要被幫助的人。他強調，面對災害只有國人一條心，不分你跟我，大家團結來救災，這才是應盡的態度。

新北市府補充，截至目前為止，新北共投入 88人次、2條搜救犬、23輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇前往花蓮救災。

新北原民局已立即啟動災後關懷機制，凡設籍新北市的族人，因本次災害若有相關需求協助，可與原民局專線聯繫：（02）29603456#3964湯小姐。

樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，新北市原民局也成立花蓮風災關懷協助窗口。（圖由新北市政府提供）

