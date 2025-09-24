為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復大淹水 宜縣消防局挺進災區馳援已救出10人

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉市區大淹水，宜縣消防局救災人員挺進災區救援。（圖由宜縣消防局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉市區大淹水，宜縣消防局救災人員挺進災區救援。（圖由宜縣消防局提供）

    2025/09/24 11:55

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成光復鄉市區大淹水，宜蘭縣消防局救災人員漏夜挺進災區救援，今天（24日）陸續救出10名受困民眾。

    宜蘭縣消防局昨晚派遣救災人員16人、救災船艇6艘、無人機1架、各式水域裝備器材，前往花蓮馳援。一行人抵達災區後，今天清晨3點40分，率先在光復鄉林森路護送4名受困路旁民眾到安全區域。

    清晨4點，在敦厚路發現2名民眾受困頂樓，其中1人是需要胰島素的糖尿病老人，由於路口水流湍急，救援行動一度被迫折返，後來更換路線，5點重回現場，將受困者救出，送抵大進國小安置。

    6點50分，救災人員協助臥床患者及2位民眾，分別護送至光復糖廠、大進國小，之後又在中正路救出1名受困者，截至上午10點多，已經順利救出10名受困民眾。

    宜蘭縣消防局表示，將依災情發展彈性調派救災人力物力，全力協助花蓮縣救災。

    宜縣消防局救災人員架梯上樓協助民眾脫困。（圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局救災人員架梯上樓協助民眾脫困。（圖由宜縣消防局提供）

    救災人員將受困者從樓上救下來。（圖由宜縣消防局提供）

    救災人員將受困者從樓上救下來。（圖由宜縣消防局提供）

    救災人員合力將受困者護送到安全地區安置。（圖由宜縣消防局提供）

    救災人員合力將受困者護送到安全地區安置。（圖由宜縣消防局提供）

