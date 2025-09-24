為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    人生最後一哩路不孤單 台南首推公益骨灰櫃位助弱勢家庭

    「國寶台南福座」提供120個骨灰櫃位公益，免費協助受災或弱勢家庭安置先人。（圖由南市民政局提供）

    「國寶台南福座」提供120個骨灰櫃位公益，免費協助受災或弱勢家庭安置先人。（圖由南市民政局提供）

    2025/09/24 12:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕落實「照顧弱勢、尊重生命」理念，台南市府與民間殯葬業者首度啟動公益合作，提供120個骨灰櫃位，免費協助受災或弱勢家庭安置先人，成為全市首例殯葬設施公益參與，開創公私合作新模式。

    近年地震、風災、土石流及新冠疫情頻傳，顯示生命無常。2016年南台灣大地震導致永康維冠大樓倒塌，奪走115條寶貴生命，成為難以抹滅的痛。此次公益櫃位針對重大災害罹難或急迫需求者，民政局將依條件薦送，協助家庭度過最艱難時刻。

    人生最後一哩路，不能讓任何人孤單前行，民間業者展現愛心與責任感，讓社會關懷落實於基層需求。根據支援協定書內容，有龍建設公司承諾，「國寶台南福座」福座櫃位完全免費，並配合後續安置及管理，營造友善且具尊嚴的殯葬空間。

    民政局長姜淋煌強調，殯葬不只是終點，更是社會價值的體現，盼拋磚引玉，鼓勵更多業者響應公益，共同推動有溫度的殯葬文化。市府未來將持續透過政策引導與民間資源挹注，建構人性、共融與關懷的社會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播