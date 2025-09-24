人生最後一哩路不孤單 台南首推公益骨灰櫃位助弱勢家庭

「國寶台南福座」提供120個骨灰櫃位公益，免費協助受災或弱勢家庭安置先人。（圖由南市民政局提供）

2025/09/24 12:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕落實「照顧弱勢、尊重生命」理念，台南市府與民間殯葬業者首度啟動公益合作，提供120個骨灰櫃位，免費協助受災或弱勢家庭安置先人，成為全市首例殯葬設施公益參與，開創公私合作新模式。

近年地震、風災、土石流及新冠疫情頻傳，顯示生命無常。2016年南台灣大地震導致永康維冠大樓倒塌，奪走115條寶貴生命，成為難以抹滅的痛。此次公益櫃位針對重大災害罹難或急迫需求者，民政局將依條件薦送，協助家庭度過最艱難時刻。

人生最後一哩路，不能讓任何人孤單前行，民間業者展現愛心與責任感，讓社會關懷落實於基層需求。根據支援協定書內容，有龍建設公司承諾，「國寶台南福座」福座櫃位完全免費，並配合後續安置及管理，營造友善且具尊嚴的殯葬空間。

民政局長姜淋煌強調，殯葬不只是終點，更是社會價值的體現，盼拋磚引玉，鼓勵更多業者響應公益，共同推動有溫度的殯葬文化。市府未來將持續透過政策引導與民間資源挹注，建構人性、共融與關懷的社會。

