為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投茶博「音浪之夜」演唱會 韋禮安、玖壹壹10/5熱力開唱

    南投茶博「音浪之夜」演唱會 ，邀請韋禮安、玖壹壹等樂團熱力開唱。（南投縣政府提供）

    南投茶博「音浪之夜」演唱會 ，邀請韋禮安、玖壹壹等樂團熱力開唱。（南投縣政府提供）

    2025/09/24 11:38

    〔記者張協昇／南投報導〕2025南投世界茶業博覽會，將於10月4日至12日在中興新村大操場舉行，今年除了結合10月10日國慶焰火施放，活動期間更有多場大型活動，其中10月5日登場的「音浪之夜」演唱會 ，將以年輕人喜愛的流行音樂及搖滾曲風為主，邀請包括韋禮安、玖壹壹等創作歌手或當紅人氣團體開唱，結合絢麗的舞台聲光效果，打造一場專屬於年輕人的音樂嘉年華。

    南投縣政府於茶博會規劃的「一心二夜演唱會」，除了10月4日「經典之夜」將有羅大佑、李建復等知名歌手演出，10月5日登場的「音浪之夜」，則集結了金曲創作才子韋禮安、人氣樂團美秀集團、國民天團玖壹壹，以及全創作新生代唱跳男團U:NUS演出，展現唱跳魅力。另外還有獲得2024年最佳新人獎的Makav真愛，以及SONNIE桑尼、徐暐翔、P!SCO，都將為「音浪之夜」帶來精彩演出。

    縣府新聞及行政處表示，一心二夜演唱會以跨世代的音樂饗宴，作為連結茶博會與民眾的橋樑，邀請大家來南投品茗茶香，欣賞懷舊金曲或感受充滿青春氣息的音樂派對，一起打造難忘的音樂茶香之夜。

    南投茶博「音浪之夜」演唱會，於10月5日登場，圖為去年演唱會現爆滿情形。（南投縣政府提供）

    南投茶博「音浪之夜」演唱會，於10月5日登場，圖為去年演唱會現爆滿情形。（南投縣政府提供）

    南投茶博「音浪之夜」演唱會，打造一場專屬於年輕人的音樂嘉年華。（南投縣政府提供）

    南投茶博「音浪之夜」演唱會，打造一場專屬於年輕人的音樂嘉年華。（南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播