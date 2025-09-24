南投茶博「音浪之夜」演唱會 韋禮安、玖壹壹10/5熱力開唱

南投茶博「音浪之夜」演唱會 ，邀請韋禮安、玖壹壹等樂團熱力開唱。（南投縣政府提供）

2025/09/24 11:38

〔記者張協昇／南投報導〕2025南投世界茶業博覽會，將於10月4日至12日在中興新村大操場舉行，今年除了結合10月10日國慶焰火施放，活動期間更有多場大型活動，其中10月5日登場的「音浪之夜」演唱會 ，將以年輕人喜愛的流行音樂及搖滾曲風為主，邀請包括韋禮安、玖壹壹等創作歌手或當紅人氣團體開唱，結合絢麗的舞台聲光效果，打造一場專屬於年輕人的音樂嘉年華。

南投縣政府於茶博會規劃的「一心二夜演唱會」，除了10月4日「經典之夜」將有羅大佑、李建復等知名歌手演出，10月5日登場的「音浪之夜」，則集結了金曲創作才子韋禮安、人氣樂團美秀集團、國民天團玖壹壹，以及全創作新生代唱跳男團U:NUS演出，展現唱跳魅力。另外還有獲得2024年最佳新人獎的Makav真愛，以及SONNIE桑尼、徐暐翔、P!SCO，都將為「音浪之夜」帶來精彩演出。

縣府新聞及行政處表示，一心二夜演唱會以跨世代的音樂饗宴，作為連結茶博會與民眾的橋樑，邀請大家來南投品茗茶香，欣賞懷舊金曲或感受充滿青春氣息的音樂派對，一起打造難忘的音樂茶香之夜。

南投茶博「音浪之夜」演唱會，於10月5日登場，圖為去年演唱會現爆滿情形。（南投縣政府提供）

南投茶博「音浪之夜」演唱會，打造一場專屬於年輕人的音樂嘉年華。（南投縣政府提供）

