    首頁　>　生活

    明年7月起！新北敬老愛心卡加碼至600點 新增國道客運可使用

    新北市將從明年7月起，將原本敬老愛心卡480點（元）加碼為600點（元），並擴大新增至國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用。（記者翁聿煌攝）

    （記者翁聿煌攝）

    2025/09/24 12:12

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜24日宣布，為讓長輩活躍老化，增加社會參與，將從2026年7月起，將原本敬老愛心卡480點（元）加碼為600點（元），並擴大新增至國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用。

    侯友宜表示，為讓長輩活躍老化，擴大社會參與，明年起將陸續新增、提高和加碼敬老愛心卡的使用，包含1月起除原有公車、捷運外，可搭乘國道客運（起訖均在北北基桃宜）、可使用國民運動中心（每項次50點），以及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費50點；2月起提高台鐵單趟30點至150點（起訖站開放北北基桃宜）、計程車單趟從65點提高至85點，7月起，則將敬老愛心卡從原來480點加碼至600點，預計超過89萬位的長輩及身心障礙者能受惠。

    社會局長李美珍表示，預計今年底新北市老年人口比例將邁向20%大關，成為聯合國定義的超高齡社會，估計2031年老年人口更將超過100萬人，面對超高齡海嘯浪潮，新北市已經準備好，提出三大願景-「活躍」目標以提供長者多元學習與各類成果發表，讓長者擁有活躍、自我實現的新舞台；「健康」目標於社區推展創新方案，提升長者自我健康管理能力，延緩失能失智；「共融」目標以持續布建社區據點，促進社區共生與跨世代共融。

    李美珍說，社會局也提出高齡者「食、e、住、行、育、樂」六大面向政策，自2018年推動「老人共餐運動」已從909處增加至1,062處，更導入智慧科技銀髮俱樂部資訊系統與生理量測設備、輔具Easy Go APP等，提升長者自主健康管理能力，簡化輔具申請流程，目前輔具APP下載量已達3萬2,488人次，協助民眾媒合二手輔具，節省公帑1.3億元。

    新北市將從明年7月起，將原本敬老愛心卡480點（元）加碼為600點（元），並擴大新增至國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用。（新北市社會局提供）

    （新北市社會局提供）

