馬太鞍溪堰塞湖監測預警完整 專家倡議訂「強制撤離」相關規定

馬太鞍溪堰塞湖監測情況。（圖擷自馬太鞍溪堰塞湖監測紀實網站）

2025/09/24 12:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮光復馬太鞍溪因堰塞湖潰流釀重大災情，下游光復市區淹水造成多人罹難、失聯，專家分析，淹水區域處於河流會經過之處，有關單位監測、預警都持續進行且完整，未來可思考訂定強制撤離相關規定，保障民眾生命安全，後續也須謹慎觀察壩體穩定性等思考如何疏導引流。

台灣師範大學地理系教授沈淑敏解釋，台灣地形因體質敏感，山區多山崩情形，而馬太鞍堰塞湖就是在此背景下，經颱風、豪雨沖刷，又有地震搖晃，加上台灣地形坡度陡、河道水系發達，導致土石阻擋馬太鞍溪河道，局部河道積水而形成，不過政府相關單位在今年7月中下旬即已注意到馬太鞍堰塞湖的出現。

沈淑敏分析，光復市區是位於馬太鞍沖積扇南側距離河道較遠處，從古地圖也可得知，馬太鞍部落已存在百年以上。沖積扇這種地形本來就是河道擺盪、洪水溢淹造成的，扇面上地形有高有低，早期居民應該是選擇較高處居住，部分本來就是河流會經過之處，當洪水超過堤防設計標準，「河流會走回原來的路」，且民眾觀念上若仍認為「有堤防，應該還好」，沒能積極應變或撤離，便容易受災。

沈淑敏說，依據資料來看，政府整套預警系統相當完整，包括中央與地方都有持續監測、預警、公告。但因堰塞湖出現的時間、地點都具不確定性，目前並未有像土石流潛勢區、大規模山崩潛勢區能公告影響範圍或強制撤離相關規定，後續再面對類似情況應如何在保障民眾生命安全前提下做防範，值得進一步思考。

對於堰塞湖後續處理，是否爆破？沈淑敏認為，湖中除了湖水，應該還有大量土石，較一般單純洪水更具搬運力及破壞力，相關單位的考量重點應該是觀察目前尚有多少水量、周圍壩體的穩定性如何、透水情況如何，若要進行疏導引流也必須審慎評估。

