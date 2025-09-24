馬太鞍溪堰塞湖是大安森林公園5倍以上 台大教授曝無法開挖關鍵

馬太鞍堰塞湖量體巨大，但當地土石條件不明，且沒有道路可達，專家指出，若貿然開挖風險更高。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

2025/09/24 11:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖昨日下午2時30分因樺加沙颱風外圍環流豪雨而潰流，大量土石泥水衝進花蓮光復鄉，部分人士指為何不先開挖堰塞湖，台大土木工程系教授游景雲表示，該堰塞湖量體巨大，加上根本沒路，重機具進不去外，土石條件不明，貿然開挖只會增加風險。

馬太鞍堰塞湖的壩體高達2億立方公尺，滿水位時水量高達9100萬立方公尺，有部分人士指馬太鞍堰塞湖設計不好，才導致大水沖到下游，游景雲表示，堰塞湖為天然形成，非人工挖掘的湖泊，也因是天然形成，因此每個堰塞湖的條件都不同，處理方式也都有差異，馬太鞍堰塞湖量體非常巨大，湖面面積達137公頃，是台北大安森林公園面積的5倍以上。

部分人士指為何不先開挖馬太鞍堰塞湖，游景雲表示，堰塞湖可用機具處理，但必須滿足許多前提，包含是否道路可達、土石條件等，但馬太鞍堰塞湖地理位置非常偏遠，沒有道路可通，還有當地土石條件不明，若貿然開挖，「原本沒事反而可能變有事，這確實是現在工程無法處理的地方。」

游景雲指出，可在該堰塞湖下游蓋壩體，但該壩體工程曠日廢時並且耗資巨大，因此最好的方式就是在進入颱風季節後，盡可能改善下游狀況，並且透過監測水位情況，讓受影響的居民最快時間內撤離。

目前馬太鞍堰塞湖壩頂監測的水位計已因昨日溢流全數損壞，游景雲表示，受水位計損壞影響，目前堰塞湖情況不明，因此需要更了解壩體目前狀況，有初步資訊才可判斷後續若再次溢流或潰堤等風險，不過昨日溢流後，可觀察到馬太鞍溪泥沙淤積嚴重，並且靠近光復鄉右側堤防有損壞並開口，若再次溢流，可能泥水會再次從破口湧入，影響後續救災復原工作。

游景雲表示，隨馬太鞍堰塞湖溢流導致光復鄉淹水等，因該水質挾帶大量泥沙，因此可能至少要花數個月時間清淤，當地若要回復正常生活機能，可能要1年以上。

