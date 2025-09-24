為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復災區車輛恐漂流入海危及船隻 海巡監控提醒

    海巡東部分署出動機動式紅外線熱影像車支援花蓮海域監控。（東部分署提供）

    海巡東部分署出動機動式紅外線熱影像車支援花蓮海域監控。（東部分署提供）

    2025/09/24 11:33

    〔記者黃明堂／台東報導〕花蓮光復鄉市區因堰塞湖潰流而出現嚴重水患，大量車輛等物品隨洪水漂流，海巡單位出動人力及相關設備監控車輛漂流入海，並透過廣播提醒來往船隻注意。

    海巡署東部分署表示，有關花蓮馬太鞍堰塞湖潰流救災案，經東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，立即調度8車33人，於今（24）日10時於花蓮及台東完成勤前教育後，趕赴現場投入救援任務中，並同步調派全國海巡必要人力支援，與鄉民攜手面對挑戰，共同渡過難關。

    東部分署說，因應花蓮馬太鞍溪潰流造成的重大災情，海巡署第一時間即動員各項兵力與裝備投入應變。海上部分，巡防艇已全面強化近岸與沿岸巡邏，持續透過廣播與通訊系統提醒來往船舶，注意水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故；同時並加強海域監控與安全警戒，確保航行秩序安全。岸際方面，已派遣多批兵力，配合地方救災單位，積極協助尋找受難與失聯民眾，並協助運送物資及投入災後復原等工作。

    海巡表示，目前投入救災8車，車輛以一般勤務車輛為主，至於「機動式紅外線熱顯像車」已完成整備，目前視現場狀況待命投入，藉由紅外線熱顯像性能，能在泥水浮木中找尋失聯者。

    海巡署東部分署調度8車33人，上午10時於花蓮及台東完成勤前教育後，趕赴現場投入救援任務。（東部分署提供）

    海巡署東部分署調度8車33人，上午10時於花蓮及台東完成勤前教育後，趕赴現場投入救援任務。（東部分署提供）

